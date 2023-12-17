Πούτιν: «Ανοησίες» το σχόλιο του Μπάιντεν για σχέδιο της Ρωσίας να επιτεθεί σε χώρα του NATO

Ο ισχυρισμός του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ότι η Ρωσία θα επιτεθεί σε χώρα του NATO αν κερδίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι "απόλυτες ανοησίες", δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, προσθέτοντας ότι η Ρωσία δεν έχει κανένα συμφέρον να πολεμήσει με την στρατιωτική συμμαχία του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (NATO).

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι αν ο Πούτιν νικήσει στον πόλεμο στην Ουκρανία, τότε η Ρωσία θα επιτεθεί σε χώρα του NATO. Ο πρόεδρος Μπάιντεν δεν έδωσε σαφή στοιχεία για το σχόλιό του.

"Αυτό είναι απολύτες ανοησίες - και πιστεύω ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν το καταλαβαίνει", δήλωσε ο Πούτιν σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε σήμερα από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Rossiya.

Επίσης σημείωσε ότι πρόκειται για μια προσπάθεια του Μπάιντεν να δικαιολογήσει την "εσφαλμένη πολιτική" του όσον αφορά τη Ρωσία.

"Η Ρωσία δεν έχει κανέναν λόγο, κανένα συμφέρον --ούτε γεωπολιτικό συμφέρον, ούτε οικονομικό, πολιτικό ούτε στρατιωτικό-- να πολεμήσει με χώρες του NATO", τόνισε ο πρόεδρος της Ρωσίας.

