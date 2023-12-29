Άγνωστο αντικείμενο εισήλθε στον εναέριο χώρο της Πολωνίας από την κατεύθυνση της Ουκρανίας

Άγνωστο αντικείμενο εισήλθε στον εναέριο χώρο της Πολωνίας από την κατεύθυνση των συνόρων με την Ουκρανία σήμερα το πρωί, δήλωσε η Διοίκηση Επιχειρήσεων του πολωνικού στρατού.

«Το πρωί, άγνωστο αντικείμενο εισήλθε στον εναέριο χώρο της Δημοκρατίας της Πολωνίας από την πλευρά των συνόρων με την Ουκρανία και από τη στιγμή που διέσχισε τα σύνορα μέχρι που εξαφανίστηκε το σήμα παρακολουθείτο από τα ραντάρ του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας», ανέφερε η Διοίκηση Επιχειρήσεων στην πλατφόρμα X.

«Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ο διοικητής επιχειρήσεων των ενόπλων δυνάμεων κινητοποίησε τις δυνάμεις και πόρους που είχε στη διάθεσή του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

