Η Ρωσία εξαπέλυσε σήμερα την μεγαλύτερη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους εδώ και μήνες στην Ουκρανία, προκαλώντας τον θάνατο 10 ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 60 στο Κίεβο, στο νότιο, το δυτικό και το ανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν περίπου 110 πυραύλους σήμερα σε μια από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι οι περισσότεροι από αυτούς καταρρίφθηκαν.

Alleged missile launches by Russian fascists off of the coast of Crimea this morning. Today appears to be the largest attack on Ukraine to date in terms of the number of missiles & drones launched concurrently. Made possible by collaborators in the West delivering microchips. pic.twitter.com/4CkqoC7DBV — Igor Sushko (@igorsushko) December 29, 2023

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν και ζημιές αναφέρθηκαν σε μαιευτήριο στην πόλη Ντνίπρο στην κεντρική Ουκρανία και σε κτίρια στην Λβιβ, στο δυτικό τμήμα της χώρας, στην Οδησσό, στο νοτιοανατολικό και στο Χάρκοβο στο ανατολικό.

Δύο άνθρωποι επιβεβαιώθηκε ότι είναι νεκροί στο Κίεβο, ενώ περισσότεροι πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί στα ερείπια αποθήκης που υπέστη ζημιές από τα συντρίμμια πυρομαχικών που έπεσαν, διευκρίνισε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο σε ανάρτησή του στο Telegram.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Οδησσό και τουλάχιστον 15 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, από τα πλήγματα πυραύλων σε κτίρια με κατοικίες, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας της Οδησσού.

Στην περιφέρεια της Λβιβ, η οποία συνορεύει με την Πολωνία, επιβεβαιώθηκε ότι επλήγησαν εγκαταστάσεις μιας κρίσιμης υποδομής, ανακοίνωσε το προεδρικό γραφείο, το οποίο αρνήθηκε να διευκρινίσει το είδος της υποδομής που επλήγη.

Russian fascists destroyed a maternity ward in Dnipro, Ukraine pic.twitter.com/VNk99ILtp9 — Igor Sushko (@igorsushko) December 29, 2023

Το υπουργείο Ενέργειας της χώρας ανακοίνωσε παράλληλα ότι οι κάτοικοι τεσσάρων περιφερειών στο βόρειο και το νότιο τμήμα της χώρας αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος μετά την σημερινή ρωσική μαζική αεροπορική επίθεση με πυραύλους και drones.

"Ο εχθρός στοχοθέτησε κοινωνική και ζωτικής σημασίας υποδομή", δήλωσε ο πρωθυπουργός Ντένις Σμίχαλ.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ουκρανικού στρατού δήλωσε επίσης ότι κατά την σημερινή ρωσική αεροπορική επίθεση στοχοθετήθηκαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενώ ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψε 27 drones και 87 πυραύλους κρουζ που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις.

This morning Russia hit residential buildings/areas in Kyiv, Lviv, Odesa, Dnipro, and multiple other UKR cities. Friends and family heard loud explosions. At the moment, the massive air attack on Ukraine is still ongoing. Tell me more about Putin’s willingness for “peace talks.” pic.twitter.com/8mz94fHlr7 — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) December 29, 2023

"Μπορούμε να πούμε ότι επρόκειτο για μαζική επίθεση", δήλωσε παράλληλα ο Γιούρι Ιχνάτ, ο εκπρόσωπος της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας σε τηλεοπτικά δίκτυα.

Χρησιμοποιήθηκαν υπερηχητικοί, πύραυλοι κρουζ και βαλλιστικοί πύραυλοι, μεταξύ των οποίων τύπου X-22, οι οποίοι είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναχαιτιστούν, πρόσθεσε ο ίδιος σε σχόλιά του σε τηλεοπτικά δίκτυα.

Η Ουκρανία προειδοποιεί εδώ και εβδομάδες ότι η Ρωσία μπορεί να αποθηκεύει πυραύλους για να εξαπολύσει μεγάλη αεροπορική εκστρατεία με στόχο το ουκρανικό σύστημα ενέργειας. Πέρυσι εκατομμύρια άνθρωποι είχαν βυθιστεί στο σκοτάδι από ρωσικά πλήγματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Πηγή: skai.gr

