Κέβιν Τζόρντι Γουόκερ: Πέθανε ο κιθαρίστας των Killing Joke

Ο κιθαρίστας του αγγλικού ροκ συγκροτήματος Killing Joke, Κέβιν "Τζόρντι" Γουόκερ, πέθανε σε ηλικία 64 ετών.

Η είδηση δημοσιεύτηκε στη σελίδα του πρώην ντράμερ των Killing Joke, Μάρτιν Άτκινς στο Facebook χθες το απόγευμα μαζί με την κοινοποίηση βίντεο από το «Laugh Track» των «The Damage Manual» - supergroup, στο οποίο ήταν και οι δύο μέλη. Έγραψε επίσης στην ενότητα σχολίων: «Ο Τζόρντι πέθανε».

Αργότερα έκανε δημοσίευση στο Twitter/X γράφοντας: «#GodBless Geordie Walker».

Το συγκρότημα κυκλοφόρησε δήλωση σήμερα, στην οποία τονίζεται οτι είναι «συντετριμμένο» και επιβεβαίωσε ότι ο Γουόκερ πέθανε από εγκεφαλικό.

«Με μεγάλη λύπη επιβεβαιώνουμε ότι στις 26 Νοεμβρίου 2023 στην Πράγα, ο θρυλικός κιθαρίστας των Killing Joke, Κέβιν «Τζόρντι» Γουόκερ πέθανε μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Είμαστε συντετριμμένοι. Αναπαύσου εν Ειρήνη αδερφέ.»

Ο Γουόκερ ήταν περισσότερο γνωστός για το ανορθόδοξο στυλ που έπαιζε κιθάρα και του χάρισε μεγάλη αναγνώριση – μεταξύ άλλων από τον Τζίμι Πέιτζ των Led Zeppelin και τον Κέβιν Σιλντς των My Bloody Valentine, ο οποίος κάποτε είπε ότι «αυτό το αβίαστο παίξιμο παράγει έναν τερατώδη ήχο».

Ο Κέβιν Γούοκερ έγινε ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος αφού απάντησε σε μια αγγελία του άλλου ιδρυτικού μέλους των Killing Joke, Τζαζ Κόλμαν στο Melody Maker. Ήταν επίσης μέλος των supergroups βιομηχανικής μουσικής The Damage Manual και Murder, Inc, αλλά έπαιξε σε όλα τα άλμπουμ του Killing Joke όλα αυτά τα χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

