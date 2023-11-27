Λογαριασμός
Νέες αφίξεις μεταναστών και προσφύγων στην Λαμπεντούζα: 573 το τελευταίο 24ωρο

Οι διασωθέντες (ανάμεσά τους δυο ανήλικα και τέσσερις γυναίκες) μεταφέρθηκαν στο κέντρο προσωρινής παραμονής του νησιού 

Lampedusa

Στο μικρό νησί της Λαμπεντούζα, νότια της Σικελίας, έφτασαν σήμερα 573 μετανάστες και πρόσφυγες, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους από τις ακτές της Λιβύης.

Οι διασωθέντες (ανάμεσά τους δυο ανήλικα και τέσσερις γυναίκες) μεταφέρθηκαν στο κέντρο προσωρινής παραμονής του νησιού. Οι μετανάστες και πρόσφυγες κατάγονται από την Συρία, την Αιθιοπία, την Αίγυπτο, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές. Για την άμεση παροχή βοήθειας κινητοποιήθηκαν η ιταλική ακτοφυλακή, ταχύπλοο της Ιταλικής Οικονομικής Αστυνομίας και σκάφος της Frontex.

Η ιταλική αστυνομία προσπαθεί τώρα να εξακριβώσει ποιοι είναι οι διακινητές -ή τυχόν συνεργοί τους- για να προχωρήσει στην σύλληψή τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ιταλία Λαμπεντούζα
