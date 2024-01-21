Κεραυνός χτύπησε οικογένεια σε παραλία της Βραζιλίας: Mια νεκρή - Tρεις σοβαρά τραυματίες

Κεραυνός σκότωσε γυναίκα και τραυμάτισε σοβαρά τρία μέλη της οικογένειάς της σε παραλία χθες Σάββατο στην πολιτεία Σαν Πάουλου, στη νοτιοανατολική Βραζιλία, περιοχή η οποία το τελευταίο διάστημα πλήττεται από ισχυρές βροχές, ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Ο κεραυνός έπεσε ανάμεσα στο νερό και στην άμμο σε παραλία στη Βίλα Καϊσάρα, στην Πράγια Γκράντσι», ανέφερε η πολιτική προστασία της πολιτείας.

«Γυναίκα 60 ετών είναι νεκρή», ενώ τρία μέλη της οικογένειας νοσηλεύονται «σε σοβαρή, αλλά σταθερή κατάσταση», διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Άλλοι τέσσερις άνθρωποι χτυπήθηκαν από τον κεραυνό, αλλά η κατάστασή τους δεν εμπνέει καμιά ανησυχία, σύμφωνα με τις αρχές.

Στην πολιτεία Σαν Πάουλου, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα στις προηγούμενες 24 ώρες εξαιτίας ισχυρών βροχοπτώσεων και σφοδρών ανέμων, που προκάλεσαν κατολισθήσεις και πλημμύρες σε τουλάχιστον έξι δήμους, σύμφωνα με το βραζιλιάνικο επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Agência Brasil.

Άνδρας σκοτώθηκε όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε από ορμητικά νερά στην πόλη Σοροκάμπα. Στη Λιμέιρα, δυο γυναίκες ανασύρθηκαν αφού τις καταπλάκωσε αυτοκίνητο, αλλά δεν επέζησαν.

Στην πολιτεία Χίου Γκράντε ντο Σουλ (νότια), καταιγίδα είχε αποτέλεσμα να χαθούν δυο ανθρώπινες ζωές την Τρίτη, ανέφερε χθες Σάββατο ο κυβερνήτης της Εντουάρντου Λάιτε μέσω X (του πρώην Twitter), δίνοντας νεότερο επίσημο απολογισμό των θυμάτων.

Την περασμένη εβδομάδα, σφοδρές βροχοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι στοίχισαν τη ζωή σε δυο ανθρώπους στην πόλη Σαν Πάουλου και άφησαν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για τρεις ημέρες χιλιάδες κατοίκους.

Η νότια Βραζιλία είναι αντιμέτωπη με ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα τους τελευταίους μήνες, ειδικά καταρρακτώδεις βροχές και καταστροφικό κυκλώνα που άφησε πίσω του πάνω από 50 νεκρούς τον Σεπτέμβριο. Ειδικοί προειδοποιούν πως τέτοια φαινόμενα, που αποδίδουν στην κλιματική αλλαγή, τείνουν να εκδηλώνονται ολοένα συχνότερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

