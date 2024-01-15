Βραζιλία: Τουλάχιστον 11 νεκροί από ισχυρές βροχοπτώσεις στην πολιτεία του Ρίο ντε Ζανέιρο

Έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την βραζιλιάνικη πολιτεία του Ρίο ντε Ζανέιρο το Σαββατοκύριακο κόστισαμ τη ζωή σε τουλάχιστον 11 ανθρώπους, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της πολιτείας.

Οι βροχοπτώσεις πλημμύρισαν δρόμους, γραμμές του μετρό της πρωτεύουσας και σπίτια, προκαλώντας πτώση δέντρων και κατολισθήσεις.

Ο δήμαρχος του Ρίο, Εντουάρντο Παϊς κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με την κυβέρνηση του προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα να προσφέρει τη χορήγηση ομοσπονδιακής υποστήριξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

