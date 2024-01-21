Μερικές ημέρες πριν από την καίρια εσωκομματική ψηφοφορία στην πολιτεία Νιου Χάμσιρ, η Νίκι Χέιλι, υποψήφια για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων ώστε να είναι η υποψήφια της παράταξης στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, έθεσε υπό αμφισβήτηση το εάν και κατά πόσον ο Ντόναλντ Τραμπ —το αδιαφιλονίκητο φαβορί της κούρσας— είναι διανοητικά ικανός να κυβερνήσει, αφού ο 77χρονος πρώην πρόεδρος φάνηκε να την μπερδεύει επί σκηνής με άλλη πολιτικό.

Κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης προχθές Παρασκευή, ο κ. Τραμπ πρόφερε επανειλημμένα το όνομα της κυρίας Χέιλι ενώ αναφερόταν στην επίθεση οπαδών του στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο, την 6η Ιανουαρίου 2021.

«Η Νίκι Χέιλι είναι αρμόδια για την ασφάλεια, της προσφέραμε 10.000 ανθρώπους, στρατιώτες, εθνοφρουρά, ό,τι ήθελε. Αρνήθηκε», είπε.

Στο παρελθόν, ο μεγιστάνας είχε κατηγορήσει τη Δημοκρατική Νάνσι Πελόσι, τότε πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, πως απέρριψε αυτή την προσφορά — που δεν υπάρχει καμιά απόδειξη ότι έγινε στην πραγματικότητα, σύμφωνα με το πόρισμα έρευνας επιτροπής της κάτω Βουλής.

«Δεν ήμουν καν στην Ουάσιγκτον την 6η Ιανουαρίου!», αντέτεινε χθες η κυρία Χέιλι, απευθυνόμενη σε ψηφοφόρους στο Νιου Χάμσιρ, όπου την Τρίτη θα διεξαχθεί ψηφοφορία που χαρακτηρίζεται κρίσιμη για την ίδια.

«Η ανησυχία μου είναι πως, χωρίς να θέλω να πω τίποτε προσβλητικό, όταν το θέμα είναι ο χειρισμός πιεστικών υποθέσεων της προεδρίας, δεν μπορείς να έχεις κάποιον που αναρωτιέσαι αν είναι διανοητικά κατάλληλος να το κάνει», πρόσθεσε.

Η πρώην κυβερνήτρια της Νότιας Καρολίνας και πρεσβεύτρια στον ΟΗΕ, που έγινε 52 ετών χθες Σάββατο, έθιξε επίσης το ζήτημα κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News: «Δεν λέω πως είναι όπως ο Τζο Μπάιντεν, αυτό που λέω όμως είναι: θέλουμε στ’ αλήθεια να έχουμε δυο ογδοντάρηδες υποψήφιους για την προεδρία;», σφυροκόπησε.

«Θέλουμε στ’ αλήθεια να ξεχνούν ονόματα ενώ καλούνται να αντιμετωπίσουν τον Πούτιν και τον Σι και τον Κιμ;», συμπλήρωσε, αναφερόμενη αντίστοιχα στον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, στον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και στον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο ίδιος ο κ. Τραμπ ειρωνεύεται συχνά τις γκάφες και την ηλικία του διαδόχου του στην προεδρία, του κ. Μπάιντεν, τον οποίο παρουσιάζει περίπου ως πάσχοντα από άνοια.

Ο πρώην ένοικος του Λευκού Οίκου κατήγαγε συντριπτική νίκη στην πρώτη εσωκομματική ψηφοφορία των Ρεπουμπλικάνων, τη Δευτέρα. Η κυρία Χέιλι, τονίζουν πολιτικοί αναλυτές, θα χρειαστεί πολύ καλή επίδοση μεθαύριο Τρίτη για να κρατήσει ζωντανή την εκστρατεία της για την προεδρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

