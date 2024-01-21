Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο έκρινε χθες Σάββατο ότι «η Ουκρανία δεν είναι ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα», αλλά βρίσκεται «υπό τον πλήρη έλεγχο και την επιρροή των ΗΠΑ», επαναλαμβάνοντας πως η Μπρατισλάβα δεν σκοπεύει να της στείλει όπλα.

Κράτος-μέλος του NATO, η Σλοβακία κατατάσσεται στις πιο φιλορωσικές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο κ. Φίτσο αναμένεται να συναντηθεί με τον ουκρανό ομόλογό του Ντένις Σμίχαλ την Τετάρτη, σε πόλη στα σύνορα των δυο χωρών.

«Θα τού πω ότι είμαι εναντίον της εισδοχής της Ουκρανίας στο NATO και θα ασκήσω το βέτο μου. Αυτό θα πυροδοτούσε τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, τίποτε άλλο», είπε ο σλοβάκος πρωθυπουργός στη δημόσια τηλεόραση RTVS.

Πρόσθεσε πως εννοεί να επιβεβαιώσει στη συνάντηση με τον κ. Σμίχαλ πως το Κίεβο «δεν θα λάβει όπλα από πλευράς του στρατού και του κράτους της Σλοβακίας».

Κατηγόρησε εξάλλου την Ουκρανία πως είναι ανάμεσα στις πιο διεφθαρμένες χώρες στον κόσμο: «Κύριος οίδε πόση από τη βοήθεια που λαμβάνει εξαφανίζεται», είπε.

Κατά την άποψή του, η ένοπλη σύρραξη της Ουκρανίας με τη Ρωσία, που οδεύει να συμπληρώσει δυο χρόνια, είναι αδύνατο να επιλυθεί με στρατιωτικά μέσα και το Κίεβο θα χρειαστεί να εκχωρήσει τμήματα της ουκρανικής επικράτειας: «Θα πρέπει να γίνει συμβιβασμός κάποιου είδους, που θα είναι πολύ επώδυνος και για τις δυο πλευρές», εξήγησε.

«Τι περιμένουν; Πως οι Ρώσοι θα φύγουν; Δεν είναι ρεαλιστικό αυτό», επέμεινε.

Σύμφωνα με έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα το 2023 από το ινστιτούτο μελετών GlobSec με έδρα την Μπρατισλάβα, λιγότεροι από τους μισούς Σλοβάκους (το 40%) θεωρούν τη Ρωσία υπεύθυνη για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

