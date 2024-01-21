Ο Πούτιν σκοπεύει να επισκεφθεί τη Βόρεια Κορέα σύντομα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε την πρόθεσή του να επισκεφθεί σύντομα την Πιονγκγιάνγκ, μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας, το KCNA.

Ο κ. Πούτιν ευχαρίστησε τον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν για την πρόσκληση, που του επέδωσε η υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας Τσο Σον Χούι κατά τη συνάντησή τους όταν επισκέφθηκε τη Ρωσία την περασμένη εβδομάδα, ανέφερε το KCNA, επικαλούμενο διπλωματική πηγή.

Ακόμη, ευχαρίστησε την Πιονγκγιάνγκ για την υποστήριξη και την αλληλεγγύη της στον πόλεμο με την Ουκρανία. Οι δύο χώρες εξέφρασαν ανησυχία για αυτές που χαρακτήρισαν προκλητικές ενέργειες των ΗΠΑ και των συμμάχων τους σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων της Βόρειας Κορέας και συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους σε ζητήματα που αφορούν την περιοχή, πάντα σύμφωνα με το βορειοκορεατικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Η συνεργασία της Πιονγκγιάνγκ και της Μόσχας συμμορφώνεται προς τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο, διαβεβαίωσε η ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

