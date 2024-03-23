Κέιτ Μίντλετον: Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για την διάγνωση με καρκίνο

Παγκόσμιο σοκ προκάλεσε η εξομολόγηση της πριγκίπισσας της Ουαλίας, Κέτ Μίντλετον ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο μετά από την μεγάλη χειρουργική επέμβαση στην οποία υπεβλήθη και έχει ξεκινήσει ήδη χημιοθεραπείες.

Καθισμένη σε ένα παγκάκι και φορώντας ένα λευκό πουλόβερ με μαύρες ρίγες, η Κέιτ μίλησε για δύο λεπτά και 16 δευτερόλεπτα για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Τι γνωρίζουμε όμως μέχρι τώρα για την υγεία της Κέιτ.

Πότε βρέθηκε ο καρκίνος;

Η πριγκίπισσα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση τον περασμένο Ιανουάριο. Το παλάτι δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες εκείνη τη στιγμή, αλλά είπε ότι η διαδικασία ήταν προγραμματισμένη και η κατάστασή της «δεν σχετίζεται με καρκίνο».

Το μήνυμά της στο βίντεο λέει ότι οι εξετάσεις που έγιναν μετά την επέμβαση διαπίστωσαν ότι υπήρχε καρκίνος.

Τι είδους καρκίνο έχει η πριγκίπισσα;

Το Παλάτι του Κένσινγκτον δεν έχει πει τι είδους καρκίνο έχει.

Ένας εκπρόσωπος δήλωσε: «Δεν θα κοινοποιήσουμε περαιτέρω ιδιωτικές ιατρικές πληροφορίες. Η πριγκίπισσα έχει δικαίωμα στο ιατρικό απόρρητο όπως όλοι μας.»

Τι είναι η προληπτική χημειοθεραπεία;

Η πριγκίπισσα Κέιτ είπε ότι η ιατρική της ομάδα της συμβούλευσε να υποβληθεί σε «προληπτική χημειοθεραπεία» και ότι βρίσκεται στα αρχικά στάδια αυτής της θεραπείας. Η χημειοθεραπεία είναι ένας γενικός όρος για τη φαρμακευτική αγωγή που σκοτώνει τα καρκινικά κύτταρα - μπορεί να χορηγηθεί με σταγόνες ή σε μορφή χαπιού.

Ο καθηγητής Άντριου Μπεγκς, σύμβουλος χειρουργός του παχέος εντέρου, είπε: «Η προληπτική χημειοθεραπεία μετά την επέμβαση χορηγείται για να μειωθεί ο κίνδυνος επανεμφάνισης του καρκίνου στο μέλλον».

Το πόσο συχνά χρειάζεται εξαρτάται από τον τύπο του καρκίνου και τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται.

Πώς βρήκαν οι γιατροί τον καρκίνο;

Μετά τη χειρουργική επέμβαση τον Ιανουάριο, η οποία σύμφωνα με το Παλάτι του Κένσινγκτον ήταν επιτυχής, οι γιατροί έκαναν εξετάσεις που αποκάλυψαν ότι υπήρχε καρκίνος. Συνήθως, ο ιστός που αφαιρείται κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης στέλνεται σε εργαστήριο για ανάλυση και για να δει ποια κύτταρα υπάρχουν εκεί.

Λαμβάνει θεραπεία ιδιωτικά ή σε κλινική;

Η αρχική επέμβαση της Κέιτ Μίντλετον έγινε στην ιδιωτική Κλινική του Λονδίνου. Το Παλάτι όμως δεν σχολίασε πού λαμβάνει τώρα φροντίδα. Στο μήνυμά της, η Κέιτ ευχαρίστησε τη «φανταστική ιατρική ομάδα» όπως την περιέγραψε που την περιέθαλψε.

Πηγή: skai.gr

