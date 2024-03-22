Μέγκαν και Χάρι δεν γνώριζαν πως η Κέιτ έχει καρκίνο

Ολοφάνερα τεράστιο κενό στην ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των μελών της βασιλικής οικογένειας στη Βρετανία καταδεικνύει η δήλωση που έκανε πρόσωπο του περιβάλλοντος του πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle πως το ζευγάρι δεν είχε καμία περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με το πρόβλημα υγείας της Κέιτ Μίντλετον η οποία νωρίτερα αποκάλυψε πως πάσχει με καρκίνο.

«Ο Δούκας και η Δούκισσα του Sussex γνωρίζουν όλα όσα συμβαίνουν πίσω στην Αγγλία, αλλά δεν έχουν ενημερωθεί για καμία λεπτομέρεια σχετικά με την Kate. Είναι ξεκάθαρο πως δεν υπάρχει εμπιστοσύνη», σχολίασε συγκεκριμένα.

Εξάλλου, παρά το γεγονός ότι ο πρίγκιπας Harry ταξίδεψε από την Καλιφόρνια στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την ανακοίνωση της διάγνωσης με καρκίνο του πατέρα του, βασιλιά Κάρολου, η σύντομη επίσκεψή του στην πατρίδα του δεν συμπεριλάμβανε συνάντηση με τον αδελφό του, πρίγκιπα William, ή την κουνιάδα του, πριγκίπισσα Kate, παρά το γεγονός ότι κι εκείνη είχε χειρουργηθεί και βρισκόταν στα πρώτα στάδια ανάρρωσής της.

Πηγές από το βασιλικό περιβάλλον, δήλωσαν τότε ότι δεν υπήρχαν σχέδια για να συναντηθούν τα αδέλφια.

Η έλλειψη επικοινωνίας ή πληροφόρησης ανάμεσα στα μέλη της βασιλικής οικογένειας μπορεί να δημιουργήσει αμφισβήτηση και αμηχανία στο κοινό.

Η δήλωση που έκανε πρόσωπο του περιβάλλοντος του πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle αναδεικνύει μια πιθανή αδυναμία επικοινωνίας ή αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών της βασιλικής οικογένειας, παρά την πρόσφατη επίσημη ανακοίνωση για την απόσχιση του ζεύγους Sussex.

Αυτή η ανεπάρκεια επικοινωνίας μπορεί να υπογραμμίσει τις ενδεχόμενες εντάσεις ή αποστάσεις που υπάρχουν εντός της βασιλικής οικογένειας, παρά τις προσπάθειες για διατήρηση της ειρήνης και της ενότητας στο δημόσιο μέτωπο.

Ωστόσο, αυτές οι εξελίξεις είναι μέρος της δυναμικής μιας οικογενειακής μονάδας που εξακολουθεί να παρακολουθείται και να σχολιάζεται με ενδιαφέρον από το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης.

Η πριγκίπισσα Κέιτ, η σύζυγος του διαδόχου του βρετανικού θρόνου πρίγκιπα Ουίλιαμ, ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει καρκίνο και έχει ξεκινήσει χημειοθεραπεία, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Μετά την εγχείρηση στην κοιλιακή χώρα στα μέσα Ιανουαρίου, "οι εξετάσεις αποκάλυψαν την παρουσία καρκίνου", εξήγησε χωρίς να διευκρινίσει τη φύση της νόσου.

"Είμαι τώρα στην αρχή μιας θεραπείας" χημειοθεραπείας, πρόσθεσε η πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Η πριγκίπισσα Κέιτ δήλωσε ότι πάει "καλά" και ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτική της ζωή.

"Μας πήρε χρόνο να εξηγήσουμε τα πάντα στον Τζορτζ, τη Σάρλοτ και τον Λούις", τα τρία παιδιά της με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, δήλωσε η Κέιτ.

"Όπως τους είπα, είμαι καλά, και γίνομαι πιο δυνατή κάθε μέρα εστιάζοντας σε πράγματα που θα με βοηθήσουν να θεραπευτώ", πρόσθεσε, λέγοντας ότι ελπίζει ότι ο κόσμος θα καταλάβει πως "χρειαζόμαστε χρόνο, χώρο και ήσυχη ιδιωτική ζωή καθόσον συνεχίζω τη θεραπεία μου".

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ', ο οποίος ανήλθε στον θρόνο τον Σεπτέμβριο του 2022, διαγνώστηκε επίσης με καρκίνο στις αρχές Φεβρουαρίου.

