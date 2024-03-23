Ο Τζο Μπάιντεν «προσεύχεται» για την ανάρρωση της πριγκίπισσας Κέιτ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε χθες, Παρασκευή, ότι «προσεύχεται» για την ανάρρωση της πριγκίπισσας Κέιτ, μετά την ανακοίνωση νωρίτερα από την σύζυγο του διαδόχου του βρετανικού θρόνου πρίγκιπα Ουίλιαμ ότι πάσχει από καρκίνο και έχει ξεκινήσει χημειοθεραπεία.

Σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι μαζί με την σύζυγό του Τζιλ ενώνει τη φωνή του με «εκατομμύρια σε όλον τον κόσμο προσευχόμενος για την ανάρρωσή σας, πριγκίπισσα Κέιτ».

Πηγή: skai.gr

