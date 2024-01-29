Εχθές συμπληρώθηκαν 38 χρόνια από την τραγωδία του Τσάλεντζερ (Challenger ), του διαστημικού λεωφορείου της NASA που διαλύθηκε μόλις 73 δευτερόλεπτα μετά την εκτόξευσή του.

Η καταστροφή του διαστημόπλοιου έγινε πάνω από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα, σε live μετάδοση, παγώνοντας τα εκατομμύρια των τηλεθεατών.

Αιτία της έκρηξης ήταν η αποκόλληση σε δακτύλιο σφραγίσματος (O-ring) στη δεξιά δεξαμενή των αγωγών στερεών καυσίμων, με συνέπεια το θάνατο του επταμελούς πληρώματός του.

Στην αποστολή συμπεριλαμβανόταν για πρώτη φορά ένας πολίτης, η δασκάλα Κρίστα Μακόλιφ.

Μία από τις τελευταίες γνωστές φωτογραφίες του πληρώματος του Challenger, λίγο πριν μοιραία εκτόξευσή στις 28 Ιανουαρίου 1986

Το Challenger ήταν η πρώτη, χρονολογικά, διαστημική πτήση που ξεκίνησε αλλά δεν έφτασε ποτέ στο διάστημα ή έστω στα όρια του διαστήματος, καθώς η καταστροφή συνέβη στα χαμηλότερα στρώματα της στρατόσφαιρας.

One of the last known photos of the Challenger crew from January 28, 1986, taken shortly before the space shuttle exploded in the sky. 73 seconds into the flight, an O-ring failed in the right solid rocket booster but the shuttle's impact with the ocean was too violent for anyone… pic.twitter.com/mUrwFlkoEf — Historic Vids (@historyinmemes) January 28, 2024

Τα επτά μέλη του πληρώματος και η δασκάλα – έμβλημα της τραγωδίας

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην καταστροφή του Challenger, μεταξύ των οποίων και η δασκάλα, Κρίστα ΜακΌλιφ, το μοναδικό μέλος του πληρώματος που δεν ήταν αστροναύτης.

Η ΜακΌλιφ επιλέχθηκε ανάμεσα σε 11.000 εθελοντές οι οποίοι είχαν εκφράσει το ενδιαφέρον τους να συμμετέχουν στη διαστημική αποστολή, γιατί ηθελε να διηγηθεί τις εμπειρίες της στους μαθητές της.

Το πλήρωμα του Τσάλεντζερ: Δεύτερη από αριστερά, η δασκάλα Κρίστα Μακόλιφ. Επίσης, ο πιλότος, Μάικλ Σμιθ (κάτω αριστερά), ο διοικητής Φράνσις Σκόμπι (κάτω, στο κέντρο), ο Ρόναλντ ΜακΝάιρ (κάτω δεξιά), ο Έλισον Ονιζούκα (πάνω αριστερά), ο Γκρεγκ Τζάρβις (πάνω, δεύτερο από δεξιά) και η Τζούντιθ Ρέσνικ (πάνω δεξιά)

Συνέπειες

Ο πρόεδρος Ρόναλντ Ρέιγκαν μετά την τραγωδία ζήτησε από τη NASA να βελτιώσει το πρόγραμμα, ενώ εκφώνησε και τηλεοπτικό διάγγελμα το πρώτο βράδυ μετά το δυστύχημα.

Η NASA μετά την καταστροφή ανακοίνωσε ότι στα διαστημικά λεωφορεία θα δημιουργηθεί σύστημα διαφυγής για τέτοια κατάσταση ανάγκης.

Επίσης, το διαστημικό πρόγραμμα των ΗΠΑ διακόπηκε για 2,5 έτη, όσο διήρκησε και η έρευνα που ακολούθησε, και η πρώτη διαστημική πτήση μετά την καταστροφή ξεκίνησε στις 29 Σεπτεμβρίου 1988 με το Διαστημικό Λεωφορείο Ντισκάβερι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.