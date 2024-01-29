Λογαριασμός
Μετά την Κέιτ Μίντλετον, ανησυχία και για τον βασιλιά Κάρολο: Παραμένει στο νοσοκομείο περισσότερες μέρες 

Σύμφωνα με εσωτερική πηγή του Παλατιού,  το αρχικό πλάνο ήταν ο 75χρονος μονάρχης να νοσηλευτεί μόνο για 2 ημέρες, εκτός  εάν υπήρχε κάποιο «απροσδόκητο πρόβλημα»

karolos

Ενώ η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, παραμένει στο νοσοκομείο λόγω μετεγχειρητικών επιπλοκών στην επέμβαση που έκανε στην κοιλιακή χώρα, τώρα και ο βασιλιάς Κάρολος φαίνεται ότι αντιμετωπίζει προβλήματα καθώς παραμένει στο ίδιο νοσοκομείο – όπου υπεβλήθη σε εγχείρηση προστάτη – περισσότερες ημέρες από ότι είχε αρχικά ανακοινωθεί. 

Σύμφωνα με εσωτερική πηγή του Παλατιού, το αρχικό πλάνο ήταν ο 75χρονος μονάρχης να νοσηλευτεί για 2 ημέρες μετά την επέμβαση. 

Ωστόσο, ο Κάρολος, ο οποίος εισήχθη στο The London Clinic την Παρασκευή, ακόμα δεν έχει πάρει εξιτήριο με τους γιατρούς να τον κρατούν και για 3η ημέρα νοσηλείας

«Είναι κατανοητό ότι ο Κάρολος θα έμενε στο νοσοκομείο για περισσότερες από δύο νύχτες μόνο εάν υπήρχε κάποιο απροσδόκητο πρόβλημα» δήλωσε η πηγή στη Sun. 

Σύμφωνα με πηγές του νοσοκομείου, η  επιπλέον νύχτα στην κλινική «είναι απολύτως προληπτική», αλλά μπορεί να έχει προκαλέσει «κάποια ανησυχία».

Όπως γραφει η Daily Mail, η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς το Παλάτι επιβεβαίωσε ότι ο μονάρχης ενδεχομένως να χρειαστεί να αναρρώσει για έναν μήνα, ακυρώνοντας όλες τις υποχρεώσεις του το διάστημα αυτό, μεταδίδει

