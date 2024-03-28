Οι σοροί των δύο από τους έξι εργάτες που έχασαν τη ζωή τους στα παγωμένα νερά του λιμανιού της Βαλτιμόρης, στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, ανασύρθηκαν χθες Τετάρτη, ανακοίνωσαν οι Αρχές, την επομένη της θεαματικής κατάρρευσης γέφυρας όταν έπεσε πάνω σε πυλώνα της γιγαντιαίο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

«Λίγο μετά τις 10:00, δύτες εντόπισαν κόκκινο ημιφορτηγό σε βάθος περίπου 7,6 μέτρων», εξήγησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου η αστυνομία της Μέριλαντ, της πολιτείας όπου υπάγεται διοικητικά η Βαλτιμόρη. «Δυο θύματα της τραγωδίας είχαν παγιδευτεί μέσα στο όχημα».

Οι σοροί που ανασύρθηκαν αναγνωρίστηκαν· είναι αυτά δυο ανδρών 35 και 26 ετών, μελών συνεργείου εργατών οδοποιίας, που επισκεύαζε το οδόστρωμα της γέφυρας Francis Scott Key όταν έγινε το δυστύχημα.

Οι σοροί των υπολοίπων τεσσάρων συναδέλφων τους, που προχθές Τρίτη έγινε σαφές από τις αρχές πως πλέον θεωρούνταν νεκροί, δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη, πρόσθεσαν οι αρχές.

Εξαιτίας της ποσότητας του μπετόν και των συντριμμιών στο σημείο όπου έγινε το δυστύχημα, οι δύτες «δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να κινηθούν με ασφάλεια» προς «αυτά που θεωρούμε πως είναι τα οχήματα που παγιδεύτηκαν», τόνισε ο Ρόλαντ Μπάτλερ της αστυνομίας της Μέριλαντ.

Θα χρειαστεί επομένως πρώτα να απομακρυνθεί τμήμα της γέφυρας που εμποδίζει, ώστε να επιτραπεί η ασφαλής πρόσβαση των δυτών, διευκρίνισε.

Τα θύματα επισκεύαζαν το οδόστρωμα της γέφυρας μήκους 2,6 χιλιομέτρων όταν μεγάλα τμήματά της κατέρρευσαν στον ποταμό Πατάπσκο περί τη 01:30 (τοπική ώρα· 07:30 ώρα Ελλάδας) προχθές Τρίτη, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι Αρχές είχαν προειδοποιήσει από προχθές πως δεν θεωρούσαν πλέον πως «θα βρουν αυτούς τους ανθρώπους στη ζωή».

Δυο μέλη του συνεργείου κατορθώθηκε να διασωθούν αμέσως μετά το δυστύχημα.

Οι εργάτες που αγνοούνταν ήταν κυρίως υπήκοοι Μεξικού και Γουατεμάλας.

Το φορτηγό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Dali, υπό σημαία Σιγκαπούρης, αναχωρούσε από το λιμάνι με προορισμό την Ασία όταν συγκρούστηκε μετωπικά με πυλώνα της γέφυρας.

Η γέφυρα, που χρησιμοποιούσαν καθημερινά δεκάδες χιλιάδες οχήματα, κατέρρευσε σαν πύργος από τραπουλόχαρτα — τμήμα της κατέληξε στο κατάστρωμα του πλοίου.

«Δεν είχε σχεδιαστεί για να αντέξει» τέτοια σύγκρουση

Το πελώριο φορτηγό, με μήκος 300 μέτρων, είναι «σταθερό», διαβεβαίωσε χθες ο Πίτερ Γκοτιέ, αξιωματικός της αμερικανικής ακτοφυλακής, προσθέτοντας πως το σκάφος δεν εγείρει κανέναν κίνδυνο ούτε για το περιβάλλον ούτε για τους κατοίκους, μολονότι στο αμπάρια του βρίσκονται 5,6 δισεκ. λίτρα καυσίμου ντίζελ και στο κατάστρωμα μερικά εμπορευματοκιβώτια με επικίνδυνες ύλες.

Δυο εμπορευματοκιβώτια, από το σύνολο των 4.700, έπεσαν στο νερό.

Ο απολογισμός των θυμάτων θα μπορούσε να είναι πολύ βαρύτερος αν το πλήρωμα του πλοίου, που έχασε για κάποια ώρα τον έλεγχο της μηχανής και των συστημάτων πλοήγησης λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης, δεν είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου.

Η προειδοποίηση του επέτρεψε στις αρχές να κλείσουν in extremis τμήμα της οδικής γέφυρας.

Τα ως τώρα στοιχεία της έρευνας υποδεικνύουν πως επρόκειτο για δυστύχημα, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.

Κατά τον υπουργό Μεταφορών Πιτ Μπούτιτζετζ, «αυτού του τύπου η γέφυρα (...) δεν έχει σχεδιαστεί για να αντέξει μετωπική σύγκρουση με κρίσιμο πυλώνα στήριξης».

Εντυπωσιακές εικόνες από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης δείχνουν το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων να αποκλίνει από την πορεία του και να πέφτει σε πυλώνα της γέφυρας, που εγκαινιάστηκε το 1977, προκαλώντας την κατάρρευσή της.

Το πλήρωμα έκανε απελπισμένη προσπάθεια να επιβραδύνει το πλοίο ρίχνοντας την άγκυρα.

Η Τζένιφερ Χόμεντι, πρόεδρος της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ασφάλειας των μεταφορών (NTSB), ανέφερε πως ομάδα ανέκτησε τις συσκευές καταγραφής δεδομένων του φορτηγού πλοίου, κρίσιμες για την έρευνα.

«Το κόστος της ανοικοδόμησης»

Ο αμερικανός πρόεδρος δεσμεύτηκε ότι «το ομοσπονδιακό κράτος θα πληρώσει το σύνολο του κόστους της ανοικοδόμησης» της γέφυρας, που φέρει το όνομα του στιχουργού του αμερικανικού εθνικού ύμνου. Ο Τζο Μπάιντεν παραδέχθηκε πάντως πως για την αποπεράτωση του έργου θα χρειαστεί αρκετός χρόνος.

«Θα σταθούμε στο πλευρό των πολιτών της Βαλτιμόρης για όσο χρειαστεί», διαβεβαίωσε χθες βράδυ μέσω X (του πρώην Twitter).

Το διακύβευμα είναι πρωτίστως οικονομικό: η γέφυρα τεσσάρων λωρίδων με μήκος 2,6 χιλιομέτρων αποτελεί μέρος οδικού άξονα βορρά-νότου κρίσιμου για την οικονομία της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ.

Προς το παρόν, οι θαλάσσιες μεταφορές στο λιμάνι της Βαλτιμόρης έχουν «ανασταλεί μέχρι νεοτέρας», σύμφωνα με τις αρχές. Πρόκειται για το ένατο μεγαλύτερο της χώρας βάσει της δραστηριότητας και σε αυτό εργάζονται πάνω από 15.000 άνθρωποι.

Το πλοίο Dali, μήκους 300 μέτρων και πλάτους 48, ανήκει στην Grace Ocean Pt Ltd, τη διαχείρισή του έχει αναλάβει η Synergy Marine Corp και είναι ναυλωμένο από τον δανέζικο κολοσσό των θαλάσσιων μεταφορών Maersk. Τα 22 μέλη του πληρώματός του είναι σώα. Είχε αποπλεύσει για τη Σρι Λάνκα.

Οι λιμενικές αρχές της Σιγκαπούρης γνωστοποίησαν ότι πέρασε επιτυχώς δύο ελέγχους το 2023 και ότι τον Ιούνιο επισκευάστηκε δείκτης οργάνου ελέγχου πίεσης των καυσίμων που ήταν ελαττωματικός.

Οι λιμενικές αρχές της Χιλής ενημέρωσαν επίσης το 2023 ότι το Dali αντιμετώπισε βλάβη στις μηχανές, πρόβλημα που πάντως επιδιορθώθηκε γρήγορα, κατ’ αυτές.

Ανακτήθηκε το «μαύρο κουτί» του πλοίου



Οι ομοσπονδιακοί ερευνητές ασφαλείας των ΗΠΑ νωρίτερα εντόπισαν και ανέκτησαν το «μαύρο κουτί» από το φορτηγό πλοίο που έπεσε στη γέφυρα της Βαλτιμόρης, σύμφωνα με δηλώσεις της επικεφαλής της υπηρεσίας την Τετάρτη.

Ειδικότερα, η πρόεδρος του NTSB, Τζένιφερ Χόμεντι, ενημέρωσε ότι οι ερευνητές από το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ ανέσυραν τον καταγραφέα δεδομένων αργά την Τρίτη.

Μια ομάδα ερευνητών αναμένεται να πραγματοποιήσει αυτοψία στη γέφυρα Francis Scott Key προκειμένου να συλλέξει στοιχεία που θα εμπλουτίσουν την έρευνα γύρω από το πως και τις αιτίες που οδήγησαν το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων να πέσει σε μια κολόνα μήκους 2,6 χιλ.

Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την ανάσυρση των θυμάτων από το τραγικό ατύχημα. Οι διασώστες ανέσυραν ζωντανούς από το νερό δύο εργάτες που εργάζονταν στη γέφυρα τη στιγμή του συμβάντος ενώ άλλοι 4 εικάζεται ότι βρίσκονται στα νερά του ποταμού μεταξύ των οποίων μετανάστες από το Μεξικό, τη Γουατεμάλα και το Ελ Σαλβαδόρ, δήλωσε το μεξικανικό προξενείο στην Ουάσιγκτον.

Χθες το βράδυ λόγω των δύσκολων συνθηκών -η παλίρροια και τα ρεύματα κατέστησαν το έργο των δυτών επικίνδυνο- ανεστάλησαν οι έρευνες.

Σύμφωνα με χθεσινή ενημέρωση από τις αρχές, το ατύχημα οφείλεται σε απώλεια της ισχύος του φορτηγού πλοίου ενώ το πλήρωμα είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου και είχε ενημερώσει τις αρχές ότι είχε χάσει τον έλεγχο του πλοίου.

Ο κυβερνήτης του Μέριλαντ, Γουές Μουρ, επιβεβαίωσε ότι το πλήρωμα του φορτηγού πλοίου επικοινώνησε με τις αρχές και ενημέρωσε ότι το πλοίο είχε χάσει την ισχύ του.

Ειδικότερα, ο ίδιος ανέφερε ότι μετά από ένα τηλεφώνημα που έλαβε χώρα πριν από τη σύγκρουση, οι εργαζόμενοι σταμάτησαν τη κυκλοφορία των οχημάτων στη γέφυρα, με αποτέλεσμα να σωθούν ζωές.

