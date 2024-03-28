Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη την επιβολή κυρώσεων σε βάρος έξι προσώπων και δύο οντοτήτων με έδρα τη Ρωσία, την Κίνα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που φέρονται να χρηματοδοτούσαν το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ επισημαίνεται ότι τα μέτρα ελήφθησαν σε συντονισμό με τη Νότια Κορέα.

Τα έξι πρόσωπα που κατονομάζονται είναι οι Γιου Που Ανγκ, Ρι Τονγκ Χιοκ, Χαν Τσολ Μαν, Όιν Τσουν, Τζονγκ Σονγκ Χο και Τζον Γιον Γκουν.

Οι εταιρίες στις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις είναι η Alis LLC με έδρα το Βλαδιβοστόκ της Ρωσίας και η Pioneer Bencont Star Real Estate που εδρεύει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δύο εταιρείες υπάγονται στην Chinyong Information Technology Cooperation Co, η οποία συνδέεται με τις ένοπλες δυνάμεις της Βόρειας Κορέας. Η Chinyong έχει συμπεριληφθεί στη λίστα των αμερικανικών κυρώσεων από τον Μάιο του 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.