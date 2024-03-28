Το πολωνικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι ανακάλεσε και έπαυσε από τα καθήκοντά του "με άμεση ισχύ" τον Πολωνό διοικητή του ενιαίου επιτελείου, του Eurocorps (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώμα) έπειτα από έρευνα της στρατιωτικής αντικατασκοπείας.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών "άνοιξαν έρευνα ελέγχου" για την πρόσβαση του αντιστράτηγου Γιαροσλάβ Γκρομαντζίνσκι σε πληροφορίες που καλύπτονται από το απόρρητο, έπειτα από "νέες πληροφορίες για τον αξιωματικό", σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας.

"Κατά συνέπεια, ελήφθη απόφαση να παυθεί ο στρατηγός Γκρομαντζίνσκι από τα καθήκοντά του ως διοικητής του Eurocorps και να ανακληθεί αμέσως στη χώρα του", αναφέρει το υπουργείο, σύμφωνα με το οποίο θα διοριστεί άλλος αξιωματικός για να "διασφαλίσει τη συνέχεια" στη θέση που κατείχε έως τώρα ο στρατηγός, και αυτό "έχει άμεση ισχύ".

"Πρόκειται για μια κυριαρχική απόφαση που ελήφθη από το πολωνικό υπουργείο εθνικής Άμυνας. Το Eurocorps, πολυεθνικό επιτελείο έξι χωρών-πλαίσιο και πέντε συνδεόμενων χωρών συνεχίζει τις εν εξελίξει δραστηριότητές του", αντέδρασε σε ανακοίνωση το σώμα αυτό, του οποίου το στρατηγείο έχει την έδρα του στο Στρασβούργο (στην ανατολική Γαλλία), πόλη-σύμβολο της γαλλογερμανικής συμφιλίωσης και του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

"Η δομή διοίκησης είναι οργανωμένη κατά τρόπο ισχυρό και ανθεκτικό", προστίθεται.

Καμιά διευκρίνιση για τις νέες πληροφορίες που αφορούν τον στρατηγό, ούτε για την έρευνα που είναι σε εξέλιξη δεν έγινε από το πολωνικό υπουργείο.

Πριν αναλάβει την εκ περιτροπής διοίκηση του Eurocorps τον Ιούνιο, η οποία αλλάζει ανά διετία, ο στρατηγός Γκρομαντζίνσκι ήταν κυρίως σύμβουλος-συντονιστής στον αρχηγό του γενικού επιτελείου του πολωνικού στρατού.

Τους τελευταίους μήνες, μετείχε στην ομάδα διεθνούς βοήθειας για την Ουκρανία στο Βισμπάντεν, στη Γερμανία όπου, μαζί με Αμερικανούς στρατιωτικούς, ήταν υπεύθυνος για την εκπαίδευση των Ουκρανών στρατιωτών.

Το Eurocorps ιδρύθηκε το 1992. Είναι σώμα στρατού επανδρωμένο με 1.000 στρατιωτικούς από τις έξι χώρες μέλη, τις λεγόμενες "χώρες-πλαίσιο" (Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο και Πολωνία) που το χρηματοδοτούν και το διοικούν.

Αρκετές "συνδεόμενες χώρες" (Ελλάδα, Τουρκία, Ιταλία, Ρουμανία και Αυστρία) υποστηρίζουν επίσης το Eurocorps, παρέχοντάς του αξιωματικούς στο επιτελείο.

Το σώμα αυτό, αποστολή του οποίου είναι να διευθύνει και να συντονίζει πολυεθνικές επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας για λογαριασμό της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, μπορεί να διοικεί έως 60.000 στρατιωτικούς των χερσαίων δυνάμεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

