Ανακτήθηκε το «μαύρο κουτί» του πλοίου στη Βαλτιμόρη - Συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους

Οι ομοσπονδιακοί ερευνητές ασφαλείας των ΗΠΑ εντόπισαν και ανέκτησαν το «μαύρο κουτί» από το φορτηγό πλοίο που συνετρίβη σε γέφυρα της Βαλτιμόρης, σύμφωνα με δηλώσεις της επικεφαλής της υπηρεσίας την Τετάρτη.

Ειδικότερα, η πρόεδρος του NTSB, Τζένιφερ Χόμεντι, ενημέρωσε ότι οι ερευνητές από το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ ανέσυραν τον καταγραφέα δεδομένων αργά την Τρίτη.

Μια ομάδα ερευνητών αναμένεται να πραγματοποιήσει αυτοψία στη γέφυρα Francis Scott Key προκειμένου να συλλέξει στοιχεία που θα εμπλουτίσουν την έρευνα γύρω από το πως και τις αιτίες που οδήγησαν το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων να πέσει σε μια κολόνα μήκους 2,6 χιλ.

Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την ανάσυρση των θυμάτων από το τραγικό ατύχημα. Οι διασώστες ανέσυραν ζωντανούς από το νερό δύο εργάτες που εργάζονταν στη γέφυρα τη στιγμή του συμβάντος ενώ άλλοι έξι εικάζεται ότι βρίσκονται στα νερά του ποταμού μεταξύ των οποίων μετανάστες από το Μεξικό, τη Γουατεμάλα και το Ελ Σαλβαδόρ, δήλωσε το μεξικανικό προξενείο στην Ουάσιγκτον.

Χθες το βράδυ λόγω των δύσκολων συνθηκών -η παλίρροια και τα ρεύματα κατέστησαν το έργο των δυτών επικίνδυνο- ανεστάλησαν οι έρευνες.

Σύμφωνα με χθεσινή ενημέρωση από τις αρχές, το ατύχημα οφείλεται σε απώλεια της ισχύος του φορτηγού πλοίου ενώ το πλήρωμα είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου και είχε ενημερώσει τις αρχές ότι είχε χάσει τον έλεγχο του πλοίου.

Ο κυβερνήτης του Μέριλαντ, Γουές Μουρ, επιβεβαίωσε ότι το πλήρωμα του φορτηγού πλοίου επικοινώνησε με τις αρχές και ενημέρωσε ότι το πλοίο είχε χάσει την ισχύ του.

Ειδικότερα, ο ίδιος ανέφερε ότι μετά από ένα τηλεφώνημα που έλαβε χώρα πριν από τη σύγκρουση, οι εργαζόμενοι σταμάτησαν τη κυκλοφορία των οχημάτων στη γέφυρα, με αποτέλεσμα να σωθούν ζωές.

