ΗΠΑ: Πέθανε ο πρώην γερουσιαστής Τζο Λίμπερμαν

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο πρώην γερουσιαστής των ΗΠΑ Τζο Λίμπερμαν, ανακοίνωσε η οικογένειά του. Ο θάνατός του οφείλεται σε επιπλοκές έπειτα από ατύχημα (πτώση), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Η αγαπημένη σύζυγός του Χαντάσα και μέλη της οικογενείας του ήταν στο πλευρό του» στις τελευταίες του στιγμές, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Ο Τζο Λίμπερμαν ήταν υποψήφιος αντιπρόεδρος του Αλ Γκορ στις εκλογές του 2000, τις οποίες κέρδισε ο Ρεπουμπλικάνος Τζορτζ Μπους ο νεότερος.

Η κηδεία του Δημοκρατικού γερουσιαστή θα γίνει την Παρασκευή στη γενέτειρά του, στο Στάμφορντ του Κονέκτικατ.

