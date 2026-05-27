Σήμερα, Τετάρτη 27 Μαΐου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Αλυπίου μάρτυρος, Οσίου Θεράποντος ηγουμένου Λευκής Λίμνης, Οσίου Ιωάννου του Ρώσου.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
Αλύπιος, Αλυπία, Θεράπων *, Ιωάννης ο Ρώσσος
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:06 - Δύση ήλιου: 20:38 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 32 λεπτά
Σελήνη 11.1 ημερών
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.