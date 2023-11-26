Η δεύτερη ομάδα ομήρων που άφησε ελεύθερους η Χαμάς έφθασε στο Ισραήλ αργά χθες Σάββατο το βράδυ, ανακοίνωσε ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός.

Σύμφωνα με τις αιγυπτιακές και τις ισραηλινές αρχές, αφέθηκαν ελεύθεροι 13 υπήκοοι Ισραήλ -κάποιοι έχουν διπλή υπηκοότητα- και 4 υπήκοοι Ταϊλάνδης που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας.

Μεταξύ των ομήρων που απελευθερώθηκαν είναι και Έμιλι Χαντ, ένα 9χρονο κορίτσι από το κιμπούτς Μπέρι, που θεωρείτο νεκρή μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Η απελευθέρωσή τους καθυστέρησε για αρκετές ώρες.

Από την πλευρά της η ισραηλινή υπηρεσία φυλακών ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Κυριακής ότι αφέθηκαν ελεύθερα 39 πρόσωπα με την παλαιστινιακή εθνικότητα μετά την απελευθέρωση από τη Χαμάς, η οποία κυβερνά στη Λωρίδα της Γάζας, 17 ομήρων, στο πλαίσιο της συμφωνίας που τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή.

Πρόκειται για γυναίκες και πρόσωπα εφηβικής ηλικίας, κάτω των 19 ετών, όπως και στις περιπτώσεις των ομήρων που απελευθερώθηκαν, που ήταν όλοι γυναίκες και παιδιά.

Η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς προβλέπει, τουλάχιστον στη θεωρία, 4ήμερη ανακωχή, την απελευθέρωση 50 ομήρων και την αποφυλάκιση 150 κρατουμένων.

