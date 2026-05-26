Διπλό μέτωπο στη Μέση Ανατολή: Κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν ενώ κλιμακώνεται η σύγκρουση Ισραήλ–Χεζμπολάχ

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, με τις εξελίξεις γύρω από τις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν να συνδέονται πλέον και με τη νέα κλιμάκωση στο μέτωπο Ισραήλ–Λιβάνου και τις ισραηλινές επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ.

Οι φόβοι για κατάρρευση της ήδη εύθραυστης εκεχειρίας εντάθηκαν μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, τα οποία η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε «αμυντικά», υποστηρίζοντας ότι δεν παραβιάζουν την εκεχειρία, καθώς αποσκοπούν στην προστασία αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων, όπως αεροσκάφη και πλοία. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και σκάφη που φέρονται να τοποθετούσαν νάρκες γύρω από το Στενό του Ορμούζ, ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.

Η Τεχεράνη αντέδρασε έντονα, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν την εκεχειρία και προειδοποιώντας, μέσω του εκπροσώπου του ιρανικού στρατού και του επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του κοινοβουλίου, ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση θα λάβει «συντριπτική απάντηση», ακόμη και πέρα από τα σύνορα της περιοχής.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί την Τετάρτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Camp David, επιλογή που αποτυπώνει, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, την ευαισθησία των συζητήσεων για το ιρανικό ζήτημα. Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο ΡΟύμπιο ξεκαθάρισε ότι «είτε θα υπάρξει μια καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία».

Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον επιχειρεί να αποτρέψει νέα ανάφλεξη στον Λίβανο. Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα, αν και ενέκρινε τα ισραηλινά σχέδια για επέκταση των επιχειρήσεων κατά της Χεζμπολάχ, προειδοποίησε το Ισραήλ να μην επιτεθεί στη Βηρυτό, εκτιμώντας ότι ένα τέτοιο χτύπημα θα μπορούσε να υπονομεύσει τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Σύμφωνα με ισραηλινές διαρροές, οι ΗΠΑ ζήτησαν ρητά «να μην καταστραφούν κτίρια στη Βηρυτό», αν και φαίνεται να υπάρχει ανοχή για στοχευμένες επιχειρήσεις εφόσον υπάρξει «επιχειρησιακή ευκαιρία». Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι παραδέχονται ότι έχουν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στο νότιο Λίβανο παρά στη Βηρυτό, ακριβώς για να μην θεωρηθεί ότι υπονομεύεται η προσπάθεια του Τραμπ για συμφωνία με την Τεχεράνη.

Ωστόσο, παρά τις αμερικανικές επιφυλάξεις, το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιχειρήσεις του. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός επιχειρεί με «μεγάλες δυνάμεις στο έδαφος» στο νότιο Λίβανο και αναλαμβάνει τον έλεγχο «στρατηγικών περιοχών», με στόχο - όπως ανέφερε - την ενίσχυση της ζώνης ασφαλείας για την προστασία των κοινοτήτων του βόρειου Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε παράλληλα ότι έχει επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του πέρα από την αποκαλούμενη «κίτρινη γραμμή», πραγματοποιώντας στοχευμένες επιχειρήσεις με σκοπό την εξάλειψη «άμεσων απειλών» από τη Χεζμπολάχ.

Στο μεταξύ, σε νέο μήνυμα προέβη νωρίτερα ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος κάλεσε τις ισλαμικές χώρες σε «φιλία και συνεργασία», ζητώντας κοινά βήματα για την πρόοδο του ισλαμικού κόσμου και την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων.

Το διπλωματικό και στρατιωτικό σκηνικό δείχνει πλέον ξεκάθαρα ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν και η κρίση στο μέτωπο Ισραήλ–Χεζμπολάχ εξελίσσονται ως δύο αλληλένδετα μέτωπα, με κάθε κίνηση στη μία πλευρά να επηρεάζει άμεσα την άλλη.

Πηγή: skai.gr

