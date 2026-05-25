Ο Έλληνας κολυμβητής, Κρίστιαν Γκολομέεφ, ήταν ο μόνος αθλητής που ξεπέρασε παγκόσμιο ρεκόρ στους αμφιλεγόμενους "Enhanced Games" που διεξήχθησαν στο Λας Βέγκας.

Ο 32χρονος σημείωσε χρόνο 20.81 δευτερολέπτων στα 50μ ελεύθερο ανδρών, καταρρίπτοντας το 20.88 του Αυστραλού Κάμερον ΜακΈβοϊ που είχε σημειωθεί τον Μάρτιο. Ωστόσο, η επίδοσή του δεν θα αναγνωριστεί από τις επίσημες αρχές.

Τα αποτελέσματα της διοργάνωσης δεν αναγνωρίζονται από διεθνείς αθλητικούς φορείς, όπως η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (IOC) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ (WADA), επειδή επιτρέπεται η χρήση απαγορευμένων ουσιών.

Οι αγώνες περιλάμβαναν στίβο, άρση βαρών και κολύμβηση, με τον Γκολόμεεφ να πετυχαίνει το χρόνο του φορώντας στολή πολυουρεθάνης, η οποία είναι απαγορευμένη σε επίσημους αγώνες.

Η World Aquatics χαρακτήρισε τη διοργάνωση «τσίρκο χτισμένο πάνω σε συντομεύσεις», ενώ ο Γκολόμεεφ έλαβε 250.000 δολάρια για τη νίκη του και επιπλέον μπόνους 1 εκατομμυρίου δολαρίων για το ανεπίσημο ρεκόρ.

«Θα πω ότι δεν είναι καθόλου άσχημα. Αυτό θα αλλάξει τη ζωή μου προς το καλύτερο, σίγουρα», δήλωσε ο Γκολόμεεφ.

«Είναι μεγάλη βοήθεια για εμένα και την οικογένειά μου. Και ναι, θα συνεχίσω του χρόνου. Ίσως το σπάσω ξανά».

Οι περισσότεροι από τους 42 αθλητές που συμμετείχαν έκαναν χρήση ουσιών ενίσχυσης, ενώ η διοργάνωση ανέφερε ότι «13 αθλητές σημείωσαν ατομικά ρεκόρ».

Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν μπροστά σε επιλεγμένο κοινό περίπου 2.500 ατόμων, χωρίς ελεύθερη διάθεση εισιτηρίων.

Στον στίβο, ο Αμερικανός πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής Φρεντ Κέρλι κέρδισε τα 100μ σε 9.97, χωρίς όμως να πλησιάσει το προσωπικό του ρεκόρ των 9.76.

Ο Βρετανός κολυμβητής Μπεν Πράουντ κέρδισε τα 50μ πεταλούδα με 22.32, λίγο πιο αργά από το παγκόσμιο ρεκόρ αλλά ταχύτερα από το ατομικό του.

Η διοργάνωση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με τον IOC και τη WADA να την χαρακτηρίζουν «ανήθικη και επικίνδυνη», ενώ ο πρόεδρος της World Athletics, Λόρδος Κόου, δήλωσε ότι όσοι συμμετέχουν είναι «ανόητοι».

Το εγχείρημα ιδρύθηκε το 2023 και έχει προσελκύσει επενδυτές όπως ο δισεκατομμυριούχος Πίτερ Τιλ και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.



Πηγή: skai.gr

