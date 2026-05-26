Tα ανοιξιάτικα «τροπικά» βράδια της Ευρώπης

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Στη Γερμανία καταγράφονται ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για τέλη Μαΐου, που φτάνουν τους 34 βαθμούς Κελσίου κυρίως στη νότια και δυτική περιοχή του Ρήνου.

Η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναφέρει έντονη ηλιοφάνεια και θερμές αέριες μάζες εγκλωβισμένες σε «θερμικό θόλο» πάνω από τη Δυτική Ευρώπη.

Το φαινόμενο του πρώτου καύσωνα της χρονιάς προκαλεί προβλήματα, με αυξημένες προειδοποιήσεις για την υγεία και τον κίνδυνο πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της Δυτικής Ευρώπης.

Ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για τέλη Μαΐου καταγράφονται αυτές τις μέρες στη Γερμανία, αγγίζοντας τους 34 βαθμούς. Ιστορικά ρεκόρ ζέστης σε Βρετανία και Γαλλία.Ο πρώτος καύσωνας της χρονιάς είναι ήδη γεγονός στη Δυτική Ευρώπη, με τη Γερμανία να βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο: Σύμφωνα με τη Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι θερμοκρασίες στα νοτιοδυτικά της χώρας φτάνουν έως και τους 34 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στην περιοχή του Ρήνου.



Στις περισσότερες περιοχές της χώρας επικρατεί έντονη ηλιοφάνεια και ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, με τους μετεωρολόγους να εκτιμούν ότι το φαινόμενο -αν και με κάποια μικρή υποχώρηση- θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.

Πηγή: Deutsche Welle

Η ζέστη αποδίδεται σε έναν λεγόμενο «θερμικό θόλο», που έχει εγκλωβίσει θερμές αέριες μάζες πάνω από τη Δυτική Ευρώπη. Το φαινόμενο προκαλεί ήδη προβλήματα σε αρκετές περιοχές, με τις προειδοποιήσεις για την υγεία και τον κίνδυνο πυρκαγιών να αυξάνονται.Ρεκόρ στη Βρετανία – Θύματα στη ΓαλλίαΑκραία φαινόμενα σημειώνονται όμως εδώ και μέρες και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο: Στο Λονδίνο ο υδράργυρος έφτασε τους 34,8 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας κατά δύο ολόκληρους βαθμούς τα προηγούμενα ρεκόρ από το 1922 και το 1944. Οι βρετανικές αρχές προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες ενδέχεται τις επόμενες ημέρες να αγγίξουν ακόμα και τους 35 βαθμούς.Παράλληλα, καταγράφηκε και η θερμότερη νύχτα Μαΐου στην ιστορία της χώρας, καθώς σε περιοχές του νότιου Λονδίνου η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από τους 21 βαθμούς. Οι βρετανικές αρχές έχουν προβεί σε προειδοποιήσεις για ευπαθείς ομάδες, ενώ σημειώνονται και προβλήματα στις μετακινήσεις λόγω της ζέστης.Στη Γαλλία οι ακραίες θερμοκρασίες θεωρούνται ήδη η αιτία για τουλάχιστον επτά θανάτους, σύμφωνα με τη γαλλική κυβέρνηση. Και εκεί, σε πολλές περιοχές οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 34 βαθμούς, ενώ η κατάσταση παραμένει ανησυχητική και για τις επόμενες ημέρες.Πηγές: bbc, dlf, dpa

