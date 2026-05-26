Αλαφούζος για Βοτανικό: «Με διαφορά το πιο όμορφο γήπεδο της Αθήνας - Θα έχει κάτι που δεν μπορεί να αντιγράψει κανείς»

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρθηκε στην πρόοδο των έργων του νέου γηπέδου, στο ντοκιμαντέρ της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ για το «Απόστολος Νικολαΐδης»

Γιάννης Αλαφούζος

Μιλώντας στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για την ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, τη Λεωφόρο, ο Γιάννης Αλαφούζος αναφέρθηκε και στο «παλάτι» που χτίζει το «τριφύλλι» στον Βοτανικό.

«Τον Ιούνιο έρχονται τα πρώτα κομμάτια της σκεπής και τον Σεπτέμβριο θα αρχίσουν να τοποθετούνται. Τον Μάιο θα γίνει η σπορά του γηπέδου.

Θα είναι πάρα πολύ όμορφο γήπεδο, σύγχρονο, με διαφορά τεράστια το πιο όμορφο γήπεδο της Αθήνας. Και με ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, το οποίο δεν μπορεί να το αντιγράψει κανείς άλλος, ότι από μεγάλο μέρος του γηπέδου θα φαίνεται η Ακρόπολη. Θα φαίνεται ο Παρθενώνας», τόνισε στον ΣΚΑΪ ο ισχυρός άνδρας των «πράσινων».

Πηγή: sport-fm.gr

