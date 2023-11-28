Οι διασώστες έφθασαν πριν από λίγο στους 41 παγιδευμένους εργάτες στην υπό κατασκευή οδική σήραγγα της Ινδίας, ξεπερνώντας και το τελευταίο εμπόδιο.

Ένας από τους διασώστες είπε στο BBC ότι «τη στιγμή που γκρεμίσαμε το τελευταίο τμήμα των συντριμμιών, υπήρξε «ένα ξέσπασμα ευτυχίας μέσα στο τούνελ».

«Οι εγκλωβισμένοι άρχισαν να χειροκροτούν και να φωνάζουν ενθουσιασμένοι. Στη συνέχεια οι διασώστες τους ζήτησαν να παραμείνουν ψύχραιμοι, να κάνουν υπομονή. Τούς είπαν, "θα σας βγάλουμε έναν έναν"».

Σωλήνας από χάλυβα που θα επιτρέψει να ανασυρθούν μέσω αυτού στην επιφάνεια οι εγκλωβισμένοι εργάτες έχει εισαχθεί μέχρι τα 52 μέτρα στο εσωτερικό της σήραγγας.

Singing and anticipation on Indian TV as it’s hoped the Indian construction workers trapped in a tunnel in North India, will soon be out. #TunnelRescue #India pic.twitter.com/bp005FCSJH — Rajini Vaidyanathan (@BBCRajiniV) November 28, 2023

Από τις 12 Νοεμβρίου που κατέρρευσε η υπό κατασκευή υπόγεια οδική σήραγγα, οι επιχειρήσεις διάσωσης ήταν περίπλοκες και καθυστερούσαν από την πτώση συντριμμιών και τις διαδοχικές βλάβες των γεωτρύπανων, ζωτικής σημασίας για τη διάσωση των εργατών.

Οι 41 εργάτες έχουν διατηρηθεί στη ζωή για δύο εβδομάδες χάρη στην τροφοδοσία τους με αέρα, τρόφιμα, νερό και ηλεκτρικό ρεύμα μέσω αγωγού από τον οποίο οι διασώστες πέρασαν και ενδοσκοπική κάμερα. Αυτή επέτρεψε στις οικογένειές τους να τους δουν την περασμένη εβδομάδα για πρώτη φορά μετά την κατάρρευση της υπό κατασκευή οδικής σήραγγας.

VIDEO | Uttarkarshi tunnel collapse UPDATE: International tunneling expert Arnold Dix offered prayers at a temple outside Silkyara tunnel for safety of trapped workers earlier today.#UttarakhandTunnelRescue pic.twitter.com/FFz0H1Z9n2 — Press Trust of India (@PTI_News) November 28, 2023

Μια αυτοσχέδια μονάδα υγειονομικής περίθαλψης έχει δημιουργηθεί, εντός της σήραγγας, για τις πρώτες βοήθειες μόλις αρχίσουν να βγαίνουν οι εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι. Μια ομάδα γιατρών και νοσηλευτών έχει αναπτυχθεί έχοντας μαζί της με βασικά φάρμακα.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.