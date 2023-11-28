Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θρίλερ στην Ινδία: Έφτασαν στους 41 παγιδευμένους εργάτες στη σήραγγα οι διασώστες - Σταδιακός ο απεγκλωβισμός τους

Ένας από τους διασώστες είπε στο BBC ότι «τη στιγμή που γκρεμίσαμε το τελευταίο τμήμα των συντριμμιών, υπήρξε «ένα ξέσπασμα ευτυχίας μέσα στο τούνελ

Tunnel

Οι διασώστες έφθασαν πριν από λίγο στους 41 παγιδευμένους εργάτες στην υπό κατασκευή οδική σήραγγα της Ινδίας, ξεπερνώντας και το τελευταίο εμπόδιο. 

Ένας από τους διασώστες είπε στο BBC ότι «τη στιγμή που γκρεμίσαμε το τελευταίο τμήμα των συντριμμιών, υπήρξε «ένα ξέσπασμα ευτυχίας μέσα στο τούνελ».

«Οι εγκλωβισμένοι άρχισαν να χειροκροτούν και να φωνάζουν ενθουσιασμένοι. Στη συνέχεια οι διασώστες τους ζήτησαν να παραμείνουν ψύχραιμοι, να κάνουν υπομονή. Τούς είπαν, "θα σας βγάλουμε έναν έναν"».

Σωλήνας από χάλυβα που θα επιτρέψει να ανασυρθούν μέσω αυτού στην επιφάνεια οι εγκλωβισμένοι εργάτες έχει εισαχθεί μέχρι τα 52 μέτρα στο εσωτερικό της σήραγγας. 

Από τις 12 Νοεμβρίου που κατέρρευσε η υπό κατασκευή υπόγεια οδική σήραγγα, οι επιχειρήσεις διάσωσης ήταν περίπλοκες και καθυστερούσαν από την πτώση συντριμμιών και τις διαδοχικές βλάβες των γεωτρύπανων, ζωτικής σημασίας για τη διάσωση των εργατών.

Οι 41 εργάτες έχουν διατηρηθεί στη ζωή για δύο εβδομάδες χάρη στην τροφοδοσία τους με αέρα, τρόφιμα, νερό και ηλεκτρικό ρεύμα μέσω αγωγού από τον οποίο οι διασώστες πέρασαν και ενδοσκοπική κάμερα. Αυτή επέτρεψε στις οικογένειές τους να τους δουν την περασμένη εβδομάδα για πρώτη φορά μετά την κατάρρευση της υπό κατασκευή οδικής σήραγγας.

Μια αυτοσχέδια μονάδα υγειονομικής περίθαλψης έχει δημιουργηθεί, εντός της σήραγγας, για τις πρώτες βοήθειες μόλις αρχίσουν να βγαίνουν οι εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι. Μια ομάδα γιατρών και νοσηλευτών έχει αναπτυχθεί έχοντας μαζί της με βασικά φάρμακα. 

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ινδία Τούνελ εγκλωβισμένοι εργάτες
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark