Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχωρούν κάτω από τα 98 δολάρια ανά βαρέλι την Τετάρτη, καθώς οι traders «βλέπουν» σημάδια πιθανής προόδου προς μια ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, παράλληλα με την παρατεταμένη αβεβαιότητα γύρω από το στρατηγικό Στενό του Ορμούζ.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα μπορούσε να χρειαστεί αρκετές ημέρες για να ολοκληρωθεί, με ανεπίλυτα ζητήματα, όπως τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης και τον δισταγμό της να εγγυηθεί την απεριόριστη διέλευση από το Ορμούζ, σημειώνει το Trading Economics.

Ταυτόχρονα, ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις αυτοάμυνας στο νότιο Ιράν, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ισχυρίστηκαν ότι στόχευσαν ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35 και πολλά drones αφού φέρονται να εισήλθαν στον ιρανικό εναέριο χώρο. Περιφερειακές δυνάμεις, όπως η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πιέζουν τον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) να επιδιώξει τη διπλωματία, εν μέσω ανησυχιών ότι η περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση θα μπορούσε να ωθήσει το Ιράν σε αντίποινα εναντίον γειτονικών κρατών.

To Brent (συμβόλαιο Ιουλίου) διαπραγματεύεται στα 97,97 δολάρια το βαρέλι με πτώση 1,62% (07:10 ώρα Ελλάδος), ενώ το αμερικανικό WTI (συμβόλαιο Ιουλίου) στα 92,18 δολάρια κινούμενο πτωτικά κατά 1,83%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.