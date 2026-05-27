Οι πωλήσεις Gucci και των λοιπών ειδών πολυτελείας, κρατούν όρθια την αμερικανική οικονομία

Το εντυπωσιακό "cruise show" της Gucci στη Νέα Υόρκη δεν είχε στόχο μόνο να παρουσιάσει τη μεγαλύτερη μάρκα πολυτελείας της Kering SA.

Η παρουσία της Πάρις Χίλτον (Paris Hilton) και της Σίντι Κρόφορντ (Cindy Crawford) στην Times Square, ανάμεσα σε γιγαντοοθόνες που πρόβαλλαν διαφημίσεις για προϊόντα κατοικιδίων της Gucci και φανταστικά φάρμακα μακροζωίας, σχεδιάστηκε για να προσελκύσει τους εύπορους Αμερικανούς καταναλωτές. Το αν αυτοί αγοράσουν τις δημιουργίες και τις τσάντες του σχεδιαστή Demna Gvasalia έχει τεράστια σημασία για τον ιταλικό οίκο, που το τελευταίο διάστημα δυσκολεύεται.

Η συνεχής κατανάλωση των πλουσίων είναι όμως κρίσιμη και για τη συνολική πορεία της αμερικανικής οικονομίας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι εύποροι Αμερικανοί αποτέλεσαν βασικό μοχλό της κατανάλωσης τα τελευταία περίπου πέντε χρόνια, ακόμη κι αν υπάρχουν διαφωνίες για το ακριβές μέγεθος της συμβολής τους. Τα χαμηλόμισθα νοικοκυριά και, πλέον, μεγάλο μέρος της μεσαίας τάξης βλέπουν τις δαπάνες τους να πιέζονται από τις αυξήσεις στις τιμές καυσίμων και τροφίμων. Αυτό καθιστά όσους μπορούν να αγοράσουν Gucci ακόμη πιο σημαντικούς για μια οικονομία που βασίζεται κυρίως στην κατανάλωση. Αν περιορίσουν τις αγορές τους, τότε τόσο οι λιανικές πωλήσεις όσο και η συνολική ανάπτυξη θα επηρεαστούν αρνητικά.

Το να στοιχηματίζει κανείς εναντίον του Αμερικανού καταναλωτή ήταν διαχρονικά χαμένη υπόθεση, ωστόσο τα προειδοποιητικά σημάδια πληθαίνουν. Ο μέσος αριθμός γαλονιών καυσίμων που αγοράζουν οι πελάτες της Walmart το πρώτο τρίμηνο έπεσε κάτω από τα 10 για πρώτη φορά από το 2022, όταν τα νοικοκυριά βρίσκονταν αντιμέτωπα με κρίση κόστους ζωής λόγω της πληθωριστικής έκρηξης της περιόδου Covid και της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, που εκτόξευσε τις τιμές της ενέργειας.

«Αυτό αποτελεί ένδειξη πίεσης», δήλωσε στους αναλυτές ο οικονομικός διευθυντής της Walmart, John David Rainey.

Τα χαμηλότερα εισοδήματα βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της πίεσης, καθώς δαπανούν μεγάλο μέρος των αποδοχών τους σε βασικά αγαθά, όπως τρόφιμα και καύσιμα. Η Walmart ανέφερε ότι οι τιμές αυξήθηκαν κατά 1,2% το πρώτο τρίμηνο, ακόμη και λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση στην τιμή των αυγών, ενώ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός μπορεί να επιταχυνθεί αν παραμείνουν υψηλές οι τιμές της ενέργειας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Kraft Heinz, Steve Cahillane, δήλωσε ότι τα φτωχότερα νοικοκυριά «κυριολεκτικά ξεμένουν από χρήματα στο τέλος του μήνα» και αναγκάζονται να χρησιμοποιούν τις αποταμιεύσεις τους για βασικά αγαθά.

Η πίεση φαίνεται πλέον να επεκτείνεται πέρα από τα πιο αδύναμα στρώματα. Οικονομολόγοι της Wells Fargo επισημαίνουν ότι οι καταναλωτές μεσαίου εισοδήματος είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στις αναταράξεις της αγοράς πετρελαίου, επειδή αφιερώνουν μεγαλύτερο ποσοστό των δαπανών τους στη βενζίνη.

Οι μεγαλύτερες φορολογικές επιστροφές έδωσαν προσωρινή ανάσα σε αυτή την κατηγορία, όπως αναγνωρίζουν τόσο η Wells Fargo όσο και η Walmart. Ωστόσο, το όφελος αυτό θεωρείται παροδικό. Οι οικογένειες της μεσαίας τάξης αντιπροσωπεύουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης σε σχέση με τα χαμηλότερα εισοδήματα, επομένως οποιαδήποτε πίεση στους προϋπολογισμούς τους προκαλεί ανησυχία.

Η συμπίεση της μεσαίας τάξης φαίνεται και αλλού

Η Walmart αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό από τις ευρωπαϊκές αλυσίδες discount Aldi και Lidl, οι οποίες επεκτείνονται δυναμικά στις ΗΠΑ. Αν επαναλάβουν το μοντέλο που ακολουθούν στην Ευρώπη, τότε η οικονομικά πιεσμένη αμερικανική μεσαία τάξη θα στραφεί σε φθηνότερα κρασιά, χαμηλού κόστους χαρτικά και γενικά οικονομικότερες επιλογές. Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης επισκεψιμότητας Placer.ai, οι επισκέψεις στα καταστήματα Aldi αυξάνονται φέτος.

Στελέχη της TJX Cos., ιδιοκτήτριας των TJ Maxx και Marshalls, δήλωσαν ότι οι καταναλωτές όλων των εισοδηματικών κατηγοριών ξοδεύουν περισσότερο, ενώ τα καταστήματα προσελκύουν όλο και περισσότερους καταναλωτές της Gen Z και millennials, χάρη σε πιο premium προϊόντα όπως σαμπουάν Olaplex και lip gloss της Charlotte Tilbury.

Προς το παρόν, οι πιέσεις από τον πληθωρισμό και τα υψηλά επιτόκια δεν έχουν επηρεάσει αισθητά τις δαπάνες των πιο εύπορων καταναλωτών. Οι «άνετοι», χωρίς να ανήκουν στους υπερπλούσιους, ίσως να μην αγοράζουν πλέον τα απολύτως κορυφαία luxury brands - όπου οι τιμές βασικών προϊόντων έχουν αυξηθεί πάνω από 50% από το 2019, σύμφωνα με αναλυτές της HSBC - όμως συνεχίζουν να αγοράζουν τσάντες Coach της Tapestry και πλεκτά Ralph Lauren, βοηθώντας τις εταιρείες αυτές να υπεραποδώσουν σε σχέση με τον ευρύτερο κλάδο πολυτελείας.

Ωστόσο, η Walmart σημείωσε ότι η αύξηση των πελατών της προέρχεται κυρίως από οικογένειες υψηλότερου εισοδήματος, κάτι που δείχνει ότι οι πιο «φιλόδοξοι» καταναλωτές πολυτελείας ίσως αρχίζουν και αυτοί να επηρεάζονται από τις ίδιες πιέσεις που αντιμετωπίζει η μεσαία τάξη. Οι καταναλωτικές τους συνήθειες θα παρακολουθούνται στενά, καθώς μπορεί να είναι οι επόμενοι που θα περιορίσουν τις δαπάνες τους.

Δεν υπάρχει ακόμη αντίστοιχη ανησυχία για τους πλουσιότερους Αμερικανούς, οι οποίοι συνεχίζουν να ξοδεύουν σε είδη όπως trench coats της Burberry και σακάκια της Phoebe Philo, ενισχυμένοι από τα κέρδη των χρηματιστηριακών αγορών. Η βρετανική Watches of Switzerland, που πραγματοποιεί πάνω από το ήμισυ των πωλήσεών της στις ΗΠΑ, είδε τα αμερικανικά της έσοδα να αυξάνονται περίπου κατά 25% έως τις 3 Μαΐου, εξαιρουμένων των συναλλαγματικών επιδράσεων, χάρη στις αγορές ρολογιών Rolex και κοσμημάτων Roberto Coin. Για τη Richemont, ιδιοκτήτρια της Cartier, οι πωλήσεις στην αμερικανική αγορά αυξήθηκαν κατά 17% στο τελευταίο οικονομικό έτος. Η Chanel επέστρεψε επίσης σε ανάπτυξη το 2025, χάρη στη ζήτηση στις ΗΠΑ για τα χαρακτηριστικά tweed σακάκια και τις νέες καπιτονέ τσάντες της.

Οι δαπάνες των υπερπλουσίων συνδέονται στενά με τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων. Επομένως, ο σημαντικότερος παράγοντας για τη διατήρηση αυτής της ζήτησης θα είναι η πορεία των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Ένας παράγοντας που ίσως προστατεύσει την κατανάλωση ακόμη και σε περίπτωση αναταράξεων είναι ο τεράστιος πλούτος που δημιουργήθηκε τα τελευταία πέντε χρόνια. Σύμφωνα με τη Federal Reserve, η περιουσία του πλουσιότερου 0,1% διπλασιάστηκε από το 2019, ενώ η καθαρή αξία του ανώτερου 10% αυξήθηκε κατά περίπου δύο τρίτα.

«Τα χρήματα που κερδίζονται στον τεχνολογικό τομέα είναι πραγματικά εξωπραγματικά», δήλωσε ο πρόεδρος της Richemont, Johann Rupert.

Ο ίδιος, όπως και πολλοί άλλοι, παρακολουθεί στενά κατά πόσο αυτά τα κέρδη από την τεχνολογία και η γενικότερη αύξηση του πλούτου των πελατών του μπορούν να διατηρηθούν. Οι πλούσιοι δεν περιορίζουν συνήθως τις δαπάνες τους όταν αυξάνεται ο πληθωρισμός ή επιβραδύνεται η ανάπτυξη. Αντιδρούν όμως σε μεγάλες απώλειες στις τιμές ακινήτων ή μετοχών. Αν μια αναταραχή στην αγορά ομολόγων εξελιχθεί σε γενικευμένη διόρθωση και επηρεάσει το χρηματιστήριο, τότε οι συνέπειες δεν θα αφορούν μόνο τις αυτοκρατορίες της πολυτέλειας αλλά και ολόκληρη την αμερικανική οικονομία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.