Του Χρυσόστομου Τσούφη

267 ρυθμίσεις την ημέρα... Τόσες ρυθμίσεις οφειλών ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ χάθηκαν το πρώτο τρίμηνο φέτος σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία που δημοσίευσε το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.

Η ΑΑΔΕ δεν εκδίδει τα αντίστοιχα στοιχεία για τις ρυθμίσεις φορολογικών οφειλών, με δεδομένο όμως ότι κάθε μήνα προστίθενται εκατοντάδες εκατομμύρια στα…τεφτέρια της Αρχής, είναι μάλλον ασφαλές να θεωρήσει ότι η εικόνα είναι ανάλογη αν όχι χειρότερη.



Σε κάθε περίπτωση οι αριθμοί σαφώς μαρτυρούν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι που οφείλουν στο να… μείνουν πιστοί στη συμφωνία που συνάπτουν με το Δημόσιο. Και δείχνουν επίσης πως σωστά έπραξε η κυβέρνηση – έστω και με μεγάλη καθυστέρηση – και θεσμοθέτησε νέα γενική ρύθμιση 72 δόσεων που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τον Ιούνιο.



Τα στοιχεία του ΚΕΑΟ δείχνουν ότι μέχρι και την τελευταία μέρα του 2025 είχαν χαθεί 1.013.662 ρυθμίσεις. 3 μήνες αργότερα, ο αριθμός είχε ανέβει στις 1.037.677 ρυθμίσεις, μια αύξηση 24.015 ρυθμίσεων.



Περισσότερες από 8 στις 10 ρυθμίσεις, 20.113 συνολικά, αφορούν την πάγια ρύθμιση των έως 24 δόσεων.

Αυτές οι χαμένες ρυθμίσεις αφορούσαν οφειλές συνολικού ύψους 412,5εκατ€ , μια μέση οφειλή δηλαδή αυτής της κατηγορίας είναι της τάξης των 20.510€. Αυτό σημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι αυτοί δεν μπορούσαν μεσοσταθμικά να εξυπηρετήσουν μέση μηνιαία δόση των 855€.

Και λίγες χάθηκαν θα μπορούσε να υποστηρίξει κάποιος και δικαίως καθώς τα ποσά είναι πολύ μεγάλα.



1786 χαμένες ρυθμίσεις αφορούν τη ρύθμιση των 120 δόσεων.

Η ρύθμιση έχει να κάνει με τις οφειλές που είχαν γεννηθεί έως τις 31/12/2018 κι εκτός από τα φυσικά πρόσωπα, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες αφορούσε και ασφαλισμένους με εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης.



Η ρύθμιση προέβλεπε ελάχιστη δόση των 50€ και έκπτωση 85% επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής. Για τους αγρότες ως ελάχιστη δόση προβλέπονταν τα 30€ και η έκπτωση ήταν στο 100%.



Η λίστα με τις χαμένες ρυθμίσεις περιλαμβάνει ακόμη:

-1.667 ρυθμίσεις που αφορούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό

-211 ρυθμίσεις που αφορούν τη ρύθμιση των 72 δόσεων του νόμου 4821/2021.

-83 περιπτώσεις αφορούν λοιπές ρυθμίσεις

-155 ρυθμίσεις αφορούν την επαναρύθμιση για όσους έχασαν ρύθμιση έως την 1η Φεβρουαρίου του 2023 σύμφωνα με το Ν. 5036/2023



Η δύσκολη κατάσταση φαίνεται κι από την άλλη πλευρά του νομίσματος, όσων δηλαδή κατορθώνουν να ολοκληρώνουν τις ρυθμίσεις τους. Στις 24.015 που την έχασαν, είχαμε 23.446 που την ολοκλήρωσαν σχεδόν 1 προς 1.



Τα στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν το 70% των ασφαλισμένων χρωστούν έως 15.000€ και συνολικά 4,37δισ€



Από τα 51,8δισ€ οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία , περισσότερα από τα μισά, το 52% ή 27,1δισ€, τα οφείλουν οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ/ΕΤΑΜ. Ακολουθεί ο τέως ΟΑΕΕ με 27% ή 14δισ€.



Πηγή: skai.gr

