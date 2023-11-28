Εντυπωσιακά πλάνα από μια υποθαλάσσια ηφαιστειακή έκρηξη στο νησί Ιβο Τζίμα, σε απόσταση 1.200 χιλιομέτρων από το Τόκιο, δίνει το πρακτορείο Αναντολού.



Η Ιαπωνία πρόσθεσε άλλο ένα νησί στο αρχιπέλαγός της, καθώς η υποθαλάσσια ηφαιστειακή έκρηξη, «γέννησε» νέα εδαφική μάζα.



Σύμφωνα με τους ειδικούς, το μικροσκοπικό νησί αναδύθηκε μετά από μια σειρά εκρήξεων που ξεκίνησαν τον Οκτώβριο κοντά στην Ιβο Τζίμα.

Volcanic eruption on Japan's Iwo Jima Island scars the earth and sky in awesome display ⤵️ pic.twitter.com/yyL4VtHCN0 November 28, 2023

Have you ever seen a new island come to life?



Explosive eruptions off Iwoto island created a new islet in the Pacific, 1000 km south of Tokyo on Nov 4, 2023



[📹 Kazuhiro Ichikawa]pic.twitter.com/Ixktnv180g — Massimo (@Rainmaker1973) November 7, 2023

