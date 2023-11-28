Λογαριασμός
Ιαπωνία: Εντυπωσιακά πλάνα από υποθαλάσσια ηφαιστειακή έκρηξη στο νησί Ίβο Τζίμα - Δείτε βίντεο

Η Ιαπωνία πρόσθεσε άλλο ένα νησί στο αρχιπέλαγός της, καθώς η υποθαλάσσια ηφαιστειακή έκρηξη, «γέννησε» νέα εδαφική μάζα

Volcano

Εντυπωσιακά πλάνα από μια υποθαλάσσια ηφαιστειακή έκρηξη στο νησί Ιβο Τζίμα, σε απόσταση 1.200 χιλιομέτρων από το Τόκιο, δίνει το πρακτορείο Αναντολού. 

Η Ιαπωνία πρόσθεσε άλλο ένα νησί στο αρχιπέλαγός της, καθώς η υποθαλάσσια ηφαιστειακή έκρηξη, «γέννησε» νέα εδαφική μάζα. 

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το μικροσκοπικό νησί αναδύθηκε μετά από μια σειρά εκρήξεων που ξεκίνησαν τον Οκτώβριο κοντά στην Ιβο Τζίμα. 

