Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής Ελλάδας
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά.
Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στη Μακεδονία με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα, με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα, με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ηπειρωτικά ορεινά.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη το μεσημέρι - απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ορεινά.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στη Ρόδο το μεσημέρι - απόγευμα με πιθανότητα βροχής ή όμβρου.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα στα βόρεια τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
Πρόγνωση για αύριο, Πέμπτη 28-05-2026
Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά οπότε, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με τοπικές βροχές.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ηπειρωτικά.
Πρόγνωση για την Παρασκευή 29-05-2026
Στα βόρεια, τα κεντρικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το πρωί στα κεντρικά και το μεσημέρι - απόγευμα στα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά.
Στη νησιωτική χώρα γενικά αίθριος καιρός.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά και το Αιγαίο.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα δυτικά βαθμιαία μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς έως 4 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια.
Πρόγνωση για το Σάββατο 30-05-2026
Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.