Νεκροί, τραυματίες, αλλά και αγνοούμενοι αναφέρθηκαν μετά από έκρηξη και κατάρρευση που σημειώθηκε σε δεξαμενή με επικίνδυνα υλικά σε εργοστάσιο χαρτιού και συσκευασίας στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, στα δυτικά των ΗΠΑ, σύμφωνα με τις τοπικές πυροσβεστικές αρχές, χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες, παρά μόνο ότι υπάρχει ένας επιβεβαιωμένος άνθρωπος που έχει χάσει τη ζωή του.

Τουλάχιστον εννέα άτομα, ανάμεσά τους και ένας πυροσβέστης, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής με χημικά εγκαύματα και άλλα τραύματα, αλλά ο αριθμός των θυμάτων και των αγνοούμενων, δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως. Εκπρόσωπος του νοσοκομείου PeaceHealth St. John Medical Center ανέφερε στο CNN ότι αρχικά διακομίστηκαν εννέα ασθενείς, εκ των οποίων ένας υπέκυψε στα τραύματά του. Δύο άτομα μεταφέρθηκαν σε άλλες ιατρικές μονάδες, ενώ έξι νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 7:30 το πρωί τοπική ώρα στις εγκαταστάσεις της Nippon Dynawave Packaging Co., μετά από ρήξη δεξαμενής που περιείχε "white liquor", ένα χημικό μείγμα που χρησιμοποιείται στην παραγωγή χαρτιού, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Longview.

Η δεξαμενή είχε χωρητικότητα 80.000 γαλονιών και ήταν γεμάτη περίπου κατά 60% τη στιγμή της έκρηξης. Οι αρχές δήλωσαν ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να προσδιοριστούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Οι αρχές διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για το κοινό, ωστόσο η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, καθώς οι διασώστες βρίσκονται πλέον στη φάση ανάκτησης και έρευνας.

Το Longview βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα βόρεια του Portland και περίπου 210 χιλιόμετρα νότια του Seattle.

Πηγή: skai.gr

