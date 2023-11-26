Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έφηβοι οι 39 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι που ελευθερώθηκαν σήμερα

Οι σημερινοί κρατούμενοι που αφέθηκαν ελεύθεροι είναι αγόρια ηλικίας 18 ετών και κάτω, δύο είναι 15 ετών και ο νεότερος που αποφυλακίστηκε, είναι 14

Παλαιστίνιοι

Ένα λεωφορείο που μετέφερε Παλαιστίνιους εφήβους που απελευθερώθηκαν από τις ισραηλινές φυλακές έφτασε στο κέντρο της πόλης Ραμάλα της Δυτικής Όχθης το απόγευμα της Κυριακής, μεταδίδει το CNN.

Νωρίτερα, η Υπηρεσία Φυλακών του Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι απελευθέρωσε 39 κρατούμενους από συνολικά επτά ισραηλινές φυλακές, έξι στο Ισραήλ και μία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ως αντάλλαγμα στην απελευθέρωση των 17 ομήρων από τη Χαμάς.

 
Οι σημερινοί κρατούμενοι που αφέθηκαν ελεύθεροι είναι αγόρια ηλικίας 18 ετών και κάτω, δύο είναι 15 ετών και ο νεότερος που αποφυλακίστηκε, είναι 14.

Κάποιοι κρατήθηκαν στην φυλακή χωρίς να γνωρίζουν την κατηγορία. Δεκαέξι από αυτούς που απελευθερώθηκαν εξέτιαν ποινές, κυρίως για επιθέσεις σε Ισραηλινούς, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών και την Παλαιστινιακή Εταιρεία Κρατουμένων, μια μη κυβερνητική οργάνωση που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των κρατουμένων.

Oι υπόλοιποι 23 που αφέθηκαν ελεύθεροι βρίσκονταν υπό διοικητική κράτηση, μια πρακτική που έχει επικριθεί ευρέως κατά την οποία ένας κρατούμενος δεν γνωρίζει με ποια κατηγορία κρατείται ενώ η υπόθεσή του δεν υπόκειται σε καμία νομική διαδικασία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ Χαμάς Παλαιστίνιοι
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark