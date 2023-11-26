Έφηβοι οι 39 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι που ελευθερώθηκαν σήμερα

Ένα λεωφορείο που μετέφερε Παλαιστίνιους εφήβους που απελευθερώθηκαν από τις ισραηλινές φυλακές έφτασε στο κέντρο της πόλης Ραμάλα της Δυτικής Όχθης το απόγευμα της Κυριακής, μεταδίδει το CNN.

Νωρίτερα, η Υπηρεσία Φυλακών του Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι απελευθέρωσε 39 κρατούμενους από συνολικά επτά ισραηλινές φυλακές, έξι στο Ισραήλ και μία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ως αντάλλαγμα στην απελευθέρωση των 17 ομήρων από τη Χαμάς.

Masses in the #WestBank city of #Ramallah welcome the freed 39 children, who were released today in the prisoner exchange deal between the Palestinian resistance & Israel.pic.twitter.com/WktqhHMER0 — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) November 26, 2023



Οι σημερινοί κρατούμενοι που αφέθηκαν ελεύθεροι είναι αγόρια ηλικίας 18 ετών και κάτω, δύο είναι 15 ετών και ο νεότερος που αποφυλακίστηκε, είναι 14.

Palestinian prisoners Qassam and Nasrallah Al-Awar were freed and arrived to the town of Silwan in Jerusalem, West Bank. pic.twitter.com/o0c8Ut9q7D — Verum Reports (@VerumReports) November 26, 2023

Κάποιοι κρατήθηκαν στην φυλακή χωρίς να γνωρίζουν την κατηγορία. Δεκαέξι από αυτούς που απελευθερώθηκαν εξέτιαν ποινές, κυρίως για επιθέσεις σε Ισραηλινούς, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών και την Παλαιστινιακή Εταιρεία Κρατουμένων, μια μη κυβερνητική οργάνωση που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των κρατουμένων.

Oι υπόλοιποι 23 που αφέθηκαν ελεύθεροι βρίσκονταν υπό διοικητική κράτηση, μια πρακτική που έχει επικριθεί ευρέως κατά την οποία ένας κρατούμενος δεν γνωρίζει με ποια κατηγορία κρατείται ενώ η υπόθεσή του δεν υπόκειται σε καμία νομική διαδικασία.

Πηγή: skai.gr

