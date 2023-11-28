Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) έδωσαν την Τρίτη στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες που δείχνουν παιδιά που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς και την Ισλαμική Τζιχάντ και επανενώνονται με τις οικογένειές τους.

Μια φωτογραφία της, συναισθηματικά φορτισμένης, επανασύνδεσής της με τους δύο γιους της 16 και 13 χρόνων, δημοσίευσε και η Ισραηλινή Ρενάνα Γκομ. Τα δυο παιδιά ήταν μεταξύ των ομήρων που απελευθερώθηκαν χθες το βράδυ.





Η φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο Facebook με τη λεζάντα «Σπίτι», δείχνει τη γυναίκα να αγκαλιάζει τα δυο παιδιά της.





Η Γκομ είχε επικοινωνία με τα αγόρια στις 7 Οκτωβρίου, όταν μιλούσαν ψιθυριστά προσπαθώντας να κρυφτούν από τη Χαμάς σε ένα δωμάτιο. Το τελευταίο πράγμα που άκουσε η Γκομ ήταν ο μικρότερος γιος της, Γιαγκίλ, να λέει, «Μη με πάρετε, είμαι πολύ μικρός». Στη συνέχεια, η μητέρα άκουσε τους απαγωγείς να της λένε ότι είχαν στα χέρια τους τους γιους της.



Ο Γιαγκίλ εμφανίστηκε σε ένα προπαγανδιστικό βίντεο που δημοσιεύτηκε στις 9 Νοεμβρίου από την παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ.

רננה גומא התאחדה עם בניה יגיל ואור ששוחררו משבי חמאסhttps://t.co/78Pp7tXStv



צילום: מתוך עמוד הפייסבוק של רננה גומא pic.twitter.com/1yzQ6whr3T — החדשות - N12 (@N12News) November 28, 2023

