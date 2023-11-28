Την παγκόμια οργή έχει προκαλέσει η δολοφονία μίας 18χρονη κοπέλας σε ορεινό χωριό του βορειοδυτικού Πακιστάν, στο Barsharyal, από τους ίδιους τους συγχωριανούς της, σε ένα από τα σχεδόν καθημερινά εγκλήματα τιμής στη χώρα.

Την εντολή για την θανάτωσή της την έδωσαν οι πρεσβύτεροι του χωριού επειδή η κοπέλα εμφανιζόταν σε φωτογραφίες και βίντεο που είχε αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μαζί με μία φίλη της, να χορεύει με ένα αγόρι.

Η δημοσίευση φωτογραφιών γυναικών θεωρείται θέμα ταμπού στην περιοχή. Οι εικόνες έγιναν viral στη χώρα και η αστυνομία στο Πακιστάν ερευνά τώρα τον φόνο της 18χρονης, ανακοινώνοντας ότι μεταξύ των υπόπτων βρίσκονται και άντρες συγγενείς της νεκρής γυναίκας.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι η γυναίκα έπεσε θύμα ανθρωποκτονίας την Κυριακή, αφού το «τζίργκα» του χωριού, όπως είναι γνωστά τα συμβούλια πρεσβυτέρων, διέταξε τον φόνο των δύο κοριτσιών που εμφανίζονταν στην φωτογραφία.

«Κάποιοι είχαν ανεβάσει (στο διαδίκτυο) φωτογραφίες των δύο κοριτσιών», δήλωσε ο Μασούντ Χαν, υποδιοικητής της αστυνομίας της περιοχής Κόλαϊ-Πάλας.

«Αυτοί πυροβόλησαν και σκότωσαν τη μία από αυτές, ενώ η αστυνομία έσωσε τη δεύτερη», πρόσθεσε, αναφερόμενος σε χωρικούς.

Ο Σάγεντ Ίρσαντ Χουσάιν Σαχ, επικεφαλής της προσωρινής κυβέρνησης της επαρχίας Χάιμπερ Παχτούνκβα, δήλωσε ότι έδωσε εντολή στην αστυνομία να συλλάβει αυτούς που ευθύνονται για τον φόνο της 18χρονης - αλλά προς το παρόν δεν έχει γίνει καμμία σύλληψη.

Η δεύτερη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην οικογένειά της μετά την έρευνα που έκανε δικαστής σχετικά με την ασφάλειά της.

Τα αγόρια που εμφανίζονται στο επίμαχο βίντεο έχουν κρυφτεί, καθώς οι οικογένειες του φοβούντια αντίποινα από τις οικογένειες των κοριτσιών.

Εκατοντάδες εγκλήματα τιμής κάθε χρόνο

Κάθε χρόνο, εκατοντάδες γυναίκες στο Πακιστάν πέφτουν θύματα εγκλημάτων τιμής, τα οποία διαπράττουν συγγενείς τους που ισχυρίζονται ότι ενεργούν για την υπεράσπιση της τιμής της οικογένειας, σύμφωνα με οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνήθως σε βαθιά συντηρητικές αγροτικές περιοχές της χώρας.

Τέτοιοι φόνοι γίνονται συχνά για φερόμενα αδικήματα, όπως η φυγή ή η συναναστροφή με έναν άνδρα εκτός γάμου ή άλλες παραβιάσεις θρησκευτικών και πολιτιστικών αξιών για την σεμνότητα των γυναικών, παρά τις εκστρατείες οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους αυστηρότερους νόμους.

Πέρυσι εφετείο αθώωσε τον αδελφό της Καντίλ Μπαλόχ, μιας πολύ δημοφιλούς προσωπικότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τον φόνο της το 2016 για λόγους τιμής, ο οποίος είχε πυροδοτήσει κατακραυγή στη χώρα και αλλαγές στους νόμους για τα εγκλήματα τιμής.

Πηγή: skai.gr

