Το δίλημμα της σταθερότητας απέναντι στα νέα κόμματα

Της Δώρας Αντωνίου

Η χθεσινή μέρα σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός πρώτου κύκλου ίδρυσης κομμάτων «εν αναμονή», πολιτικών σχηματισμών δηλαδή, που εδώ και καιρό είχαν εξαγγελθεί και πλέον αποκτούν υπόσταση μετά τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Διόλου τυχαίο που ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επέλεξε να τοποθετηθεί για το νέο τοπίο που διαμορφώνεται και να θέσει το πλαίσιο της προσέγγισης που η κυβέρνηση έχει απέναντι στις εξελίξεις. Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι διαμορφώνεται μια όλο και πιο σύνθετη κατάσταση «ειδικά στην αντιπολίτευση» όπως είπε, τραβώντας μια νοητή διαχωριστική και σηματοδοτώντας την ανάλογη απόσταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας από τον χώρο όπου οι διεργασίες και οι σύνθετες εξελίξεις συντελούνται.

Ταυτόχρονα, επιδίωξε να καταδείξει ότι δεν εισφέρουν κάτι καινούριο τα νέα πολιτικά σχήματα. Μίλησε για «νέα κόμματα, τα οποία, όμως, φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές, με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είστε στο άμεσο είτε στο απώτερο παρελθόν».

Χωρίς να τους ονομάσει, Αλέξης Τσίπρας και Μαρία Καρυστιανού μπήκαν στο κάδρο. Και ακολούθησε η αναφορά στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο ο κ. Μητσοτάκης επίσης τοποθέτησε σε απόσταση και με σαφή διαχωριστική από την κυβέρνηση, αλλά και γενικότερα από τον χώρο της θεσμικής και υπεύθυνης πολιτικής δράσης.

Προς τούτο ο πρωθυπουργός αξιοποίησε τη στάση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπου το ΠΑΣΟΚ δήλωσε «παρών». «Θεσμικές -υποτίθεται- δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν ολοένα και περισσότερο τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, σε μία πολιτική Βαβέλ, η οποία έχει έναν μόνο κοινό τόπο, και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης» είπε και μίλησε για «την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος την οποία το ΠΑΣΟΚ δεν υπερψήφισε, κι όμως ήταν το ίδιο το οποίο συμμετέχοντας σε μία κυβέρνηση τον είχε τοποθετήσει στη θέση αυτή».

Μετά την παρουσίαση του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα, το σχόλιο από την πλευρά της κυβέρνησης ήταν ότι ο πρώην πρωθυπουργός θέλει να γυρίσει τη χώρα πολλές δεκαετίες πίσω.

Την ώρα, πάντως, που η κυβέρνηση επιδιώκει να θέσει ως κεντρικό διακύβευμα της πολιτικής συζήτησης και των επόμενων εκλογών τη σταθερότητα, υποστηρίζοντας ότι μόνο αυτή είναι σε θέση να την εξασφαλίσει, δέχεται πυρά εκ των έσω. Ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, ήταν χθες ιδιαίτερα αιχμηρός τόσο για το θέμα των υποκλοπών, όσο και για την πολιτική των «ήρεμων νερών» απέναντι στην Τουρκία.

«Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν επίσης τη Δημοκρατία» ανέφερε μεταξύ άλλων, ενώ μίλησε για χειραγώγηση θεσμών και της Δικαιοσύνης, για να καταλήξει τονίζοντας ότι «αντί συγκροτημένης προσπάθειας ανάσχεσης των αρνητικών συνεπειών τους, βλέπουμε συχνά την εμμονή των κρατούντων στις εκπτώσεις αυτές».

Όσον αφορά την Τουρκία, χαρακτήρισε «εξωφρενικό» τον νόμο που ετοιμάζεται για τη «Γαλάζια Πατρίδα». «Φυσικά και δεν έχει καμία νομική αξία για την επιβολή τετελεσμένων, αλλά δεν αφήνει πλέον καμία αμφιβολία για τις απαράδεκτες αξιώσεις της Τουρκίας στο μισό Αιγαίο και δεσμεύει το κράτος της Τουρκίας για επιβολή του νόμου αυτού στο πεδίο. Και πάντως αποτελεί αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι η Τουρκία, μεθοδικά και συστηματικά, προωθεί την αναθεωρητική ατζέντα της και επιχειρεί να μεθοδεύσει σταδιακά τη διαμόρφωση ευνοϊκών γι’ αυτήν συνθηκών. Με αυτά τα δεδομένα, πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των “ήρεμων νερών» τόνισε.





Πηγή: skai.gr

