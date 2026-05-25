Μεγάλος φόρος αίματος σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου, στη Μυτιλήνη. Δυο νέοι ηλικίας 18 και 16 ετών έχασαν τη ζωή τους νωρίς το απόγευμα, όταν το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν βγήκε από τον δρόμο και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε κολώνα. Ο θάνατος των δυο νέων ήταν ακαριαίος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δίκυκλο όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δύο νεαροί, κινούνταν με κατεύθυνση από τον Αφάλωνα προς τη Μυτιλήνη.

Το τροχαίο συνέβη στην περιοχή του νεκροταφείου της Παναγιούδας, πέντε χιλιόμετρα βόρεια της Μυτιλήνης και οι νέοι κινούντο από την παραλία της Θερμής στην πόλη της Μυτιλήνης όπου διέμεναν.

Πηγή: skai.gr

