Κανένα ίχνος του υποβρυχίου παρά τις ελπίδες μετά τους ήχους από τα βάθη του Ατλαντικού

Καναδικά αεροπλάνα «έπιασαν» θορύβους κάτω από το νερό στη διάρκεια των επιχειρήσεων για την ανεύρεση του υποβρυχίου που έχει εξαφανισθεί από την Κυριακή με πέντε επιβαίνοντες κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού, στον Ατλαντικό Ωκεανό, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα η αμερικανική Ακτοφυλακή.

«Καναδικά αεροπλάνα P-8 εντόπισαν θορύβους κάτω από το νερό στη ζώνη έρευνας. Κατά συνέπεια οι επιχειρήσεις με ROV (σ.σ.: τηλεκατευθυνόμενο όχημα) μεταφέρθηκαν για να επιχειρηθεί να διερευνηθεί η προέλευση των θορύβων» ανακοίνωσε μέσω του Twitter η αμερικανική Ακτοφυλακή.

Canadian P-3 aircraft detected underwater noises in the search area. As a result, ROV operations were relocated in an attempt to explore the origin of the noises. Those ROV searches have yielded negative results but continue. 1/2