Μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό του Titan- Οξυγόνο μόλις για 40 ώρες έχει το υποβρύχιο

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τους πέντε επιβάτες του υποβρυχίου Titan, που αγνοείται για δεύτερο 24ωρο ενώ κατευθυνόταν προς το ναυάγιο του θρυλικού Τιτανικού, καθώς οι Αρχές έχουν στη διάθεσή τους μόλις 40 ώρες για τον εντοπισμό του, όσο διαρκεί δηλαδή και το οξυγόνο στο υποβρύχιο.

Σύμφωνα με συνέντευξη τύπου αξιωματούχων του αμερικανικού Λιμενικού μια «σύνθετη έρευνα» όπως την χαρακτήρισαν βρίσκεται σε εξέλιξη από αμερικανικά και καναδικά μέσα η οποία απαιτεί όμως εξειδικευμένο εξοπλισμό και τεχνογνωσία τα οποία δεν διαθέτουν οι ίδιοι. Για το λόγο αυτό ζητούν την συνδρομή κι άλλων χωρών προκειμένου να βοηθήσουν στις έρευνες.

«Η ενοποιημένη διοίκηση προσπαθεί να συγκεντρώσει αυτή την τεχνογνωσία και την πρόσθετη ικανότητα για να μεγιστοποιήσει την προσπάθεια για την επίλυση αυτού του πολύ περίπλοκου προβλήματος», είπε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο πλοίαρχος Jamie Frederick.

Οι αξιωματούχοι του Λιμενικού Σώματος εκτιμούν ότι έχει απομείνει οξυγόνο για «περίπου 40 ώρες» και επισημαίνεται ότι τα πληρώματα των σωστικών συνεργείων «εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο» για να διασφαλίσουν ό,τι είναι δυνατό για τον εντοπισμό του “Titan” και των μελών του.

«Γνωρίζουμε από τα δεδομένα που χρησιμοποιούσαμε ως σημείο εκκίνησης ήταν 96 ώρες. Ξέρουμε ότι σε αυτό το σημείο είμαστε περίπου 40, 41 ώρες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πλοίαρχος.

The missing tourist sub TITAN was a death trap as seen in this interview months ago.



Sub was controlled by a knocked off controller



Many parts were consumer grade



Owner bragged about letting passengers control the sub



The sub has no way to open the hatch from the inside. pic.twitter.com/SUJSzXK7YT