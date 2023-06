Η ιδιοκτήτρια εταιρεία του Titan φέρεται να καθυστέρησε 8 ώρες να ενημερώσει για την εξαφάνιση του υποβρυχίου

Μοιραία για τους πέντε επιβάτες μπορεί να αποδειχθεί η οχτάωρη καθυστέρηση της OceanGate Expeditions, της εταιρείας στην οποία ανήκει το εξαφανισμένο υποβρύχιο να ενημερώσει ότι έχασε το στίγμα του στο αμερικανικό Λιμενικό Σώμα την Κυριακή, όπως αναφέρουν αμερικανικά και αγγλικά ΜΜΕ. Έως στιγμής, δεν έχει επαληθευτεί αν όντως η εταιρεία καθυστέρησε να ειδοποιήσει τις αρχές, και αν ναι, ποιοι λόγοι την οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.



Ο χρόνος είναι πλέον ο «μεγάλος αντίπαλος» για τη διάσωση των πέντε επιβατών του τουριστικού υποβρυχίου Titan, που αγνοείται για δεύτερο 24ωρο. Το υποβρύχιο κατευθυνόταν στο ναυάγιο του Τιτανικού, στον Ατλαντικό Ωκεανό.

TITANIC Tourists Missing: Sky News reports 3 of the 5 pasengers in the missing sub 4000 meters deep somewhere near the Titanic have been named: French submersible pilot, Paul-Henry Nargeolet, #OceanGate Expeditions CEO Stockton Rush and UK billionaire Harding. Rescue is underway pic.twitter.com/2XRKEl9zyD

Το υποβρύχιο Titan κατευθυνόταν στον προορισμό του, στη μέση του Ατλαντικού, όταν το στίγμα του χάθηκε από το υποστηρικτικό του πλοίο Polar Prince. Μοναδική ελπίδα για να εντοπιστούν ζωντανοί, είναι ότι ίσως διαθέτουν οξυγόνο για τρεις με πέντε ημέρες. Όμως «εάν οι επιβάτες πανικοβληθούν και αρχίσουν να έχουν έντονη δραστηριότητα μέσα στην καμπίνα, το οξυγόνο θα λιγοστέψει πολύ πιο γρήγορα» δήλωσε στο BBC o Φρανκ Όουεν, πρώην διευθυντής της ομάδας Ερευνάς και Διάσωσης από την Αυστραλία.

Η επιχείρηση για την αναζήτηση του σκάφους από τις αρχές των ΗΠΑ και του Καναδά συνεχίζεται.

Και τα πέντε μέλη του σκάφους έχουν ταυτοποιηθεί. Πρόκειται για τον Στόκτον Ρας, πρόεδρο και ιδρυτή της Oceangate Στόκτον Ρας, τον δισεκατομμυριούχο Χάμις Χάρντινγκ, τον Πακιστανό επιχειρηματία Σαχζάντα Νταγούντ και τον γιο του Σουλεμάν και τον χειριστή Πολ Ναρζολέ.

Δύο βίντεο ντοκουμέντα δείχνει τον πρόεδρο και ιδρυτή της Oceangate Expeditions Στόκτον Ρας να παρουσιάζει το υποβρύχιο. Σημειώνεται ότι το σκάφος διαθέτει μηχανισμούς για να βγει στην επιφάνεια ακόμα και αν χαθεί η ισχύς. Ωστόσο, το Titan να έχει μπλεχτεί στα συντρίμμια του Τιτανικού – μία τεράστια έκταση σε βάθος 3.800 μέτρων που πρέπει να ερευνηθεί.

Απαισιόδοξα τα σενάρια - Τι μπορεί να έχει συμβεί

Όσο περνούν οι ώρες, τα σενάρια για το Titan και τους 5 επιβάτες του δεν είναι αισιόδοξα, αν και θεωρητικά διαθέτει οξυγόνο για να μπορεί να μείνει κάτω από τη θάλασσα για έως 96 ώρες.

Όμως «εάν οι επιβάτες πανικοβληθούν και αρχίσουν να έχουν έντονη δραστηριότητα μέσα στην καμπίνα, το οξυγόνο θα λιγοστέψει πολύ πιο γρήγορα» δήλωσε στο BBC o Frank Owen, πρώην διευθυντής της ομάδας Ερευνάς και Διάσωσης από την Αυστραλία.

Άλλες παράμετροι που μπορεί να έχουν πάει «λάθος» με το υποβρύχιο είναι οι εξής:

Α) το Titan να έχει μπλεχτεί στα συντρίμμια του Τιτανικού – μία τεράστια έκταση σε βάθος 3.800 μέτρων που πρέπει να ερευνηθεί. «Υπάρχουν συντρίμια παντού. Είναι επικίνδυνο» είπε ο Owen.

Β) το υποβρύχιο να μην έχει πλέον ρεύμα, το οποίο και θα δημιουργούσε πρόβλημα στο σύστημα επικοινωνιών του υποβρυχίου.

Ακόμα όμως και όλα λειτουργούν κανονικά, το Titan θα εξέπεμπε SOS η κάποιο άλλο σήμα – τα οποία θα λάμβαναν οι ομάδες έρευνας και διάσωσης - μόνο αν είχε καταφέρει να αναδυθεί στην επιφάνεια της θάλασσας.

The missing tourist sub TITAN was a death trap as seen in this interview months ago.



Sub was controlled by a knocked off controller



Many parts were consumer grade



Owner bragged about letting passengers control the sub



The sub has no way to open the hatch from the inside. pic.twitter.com/SUJSzXK7YT