Γαλλικό πλοίο με ρομποτικό βαθυσκάφος σπεύδει για βοήθεια στην περιοχή όπου εξαφανίστηκε το Titan 

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ερευνών για την Εκμετάλλευση των Θαλασσών (IFERMER - Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer) έστειλε το πλοίο Atalante με ρομποτικό βαθυσκάφος στην περιοχή του Βόρειου Ατλαντικού όπου την Κυριακή εξαφανίστηκε το τουριστικό υποβρύχιο Titan με πέντε επιβαίνοντες.

Το ερευνητικό πλοίο Atalante αναμένεται να φθάσει στον προορισμό του αύριο Τετάρτη γύρω στις 9 το βράδυ (ώρα Ελλάδος) και θα ακολουθήσει η κατάδυση του ρομποτικού βαθυσκάφους.

#France announces it's sending the L'Atalante to help in the search for the missing Titanic tourist submersible. https://t.co/LVM72Jcfvf

