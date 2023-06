Ελπίδα ζωής στα βάθη του Ατλαντικού; Ακούστηκαν ήχοι από το υποβρύχιο που καταδύθηκε στον Τιτανικό

Μια ελπίδα αχνοφαίνεται για τους πέντε εγκλωβισμένους στο υποβρύχιο Titan στα βάθη του Ατλαντικού Ωκεανού καθώς τις τελευταίες ώρες υπάρχουν αναφορές για υποβρύχιους ήχους.

Η πρώτη αναφορά στους «χτύπους» έγινε γνωστή από εσωτερικό έγγραφο της αμερικανικής κυβέρνησης, το οποίο έφερε στο φως το αμερικανικό δίκτυο CNN. Σύμφωνα με αυτό, τα σωστικά συνεργεία που αναζητούν το υποβρύχιο Titan άκουγαν κρότους κάθε 30 λεπτά την Τρίτη.

Τέσσερις ώρες μετά, και αφού μπήκαν στην έρευνα περισσότερες συσκευές σόναρ, ακούγονταν ακόμα χτυπήματα, ανέφερε το σημείωμα.

Ωστόσο, στο σημείωμα δεν ήταν ξεκάθαρο σε ποια χρονική στιγμή της Τρίτης ακούστηκε το χτύπημα και για πόσο διάστημα.

Νεότερο σημείωμα που εστάλη το βράδυ της Τρίτης ανέφερε ότι ακούστηκαν κι άλλοι ήχοι, αλλά δεν περιγράφονταν ως «χτύποι».

Τους υποβρύχιους ήχους επιβεβαίωσε και η αμερικανική ακτοφυλακή. Σε tweet ανέφερε ότι ένα καναδικό αεροσκάφος P-3 «ανίχνευσε υποβρύχιους θορύβους στην περιοχή έρευνας», ωστόσο περαιτέρω έρευνες ήταν αρνητικές, σύμφωνα με την αμερικανική ακτοφυλακή. Οι έρευνες συνεχίζονται.

Canadian P-3 aircraft detected underwater noises in the search area. As a result, ROV operations were relocated in an attempt to explore the origin of the noises. Those ROV searches have yielded negative results but continue. 1/2