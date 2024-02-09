Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις κατήγγειλε σήμερα τα "πολιτικά κίνητρα" του ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Χουρ, ο οποίος επισήμανε την Πέμπτη την "κακή μνήμη" και την ηλικία του Τζο Μπάιντεν.

Το πόρισμα του εισαγγελέα, που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη, στο τέλος της έρευνας για την υπόθεση των διαβαθμισμένων εγγράφων που ο Αμερικανός πρόεδρος είχε στην κατοχή του, έχει "σαφώς πολιτικά κίνητρα", δήλωσε η Κάμαλα Χάρις, πρώην εισαγγελέας η ίδια, σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

"Ο τρόπος με τον οποίο η συμπεριφορά του προέδρου έχει περιγραφεί σε αυτήν την έκθεση δεν θα μπορούσε να είναι πιο λανθασμένος ως προς τα γεγονότα", δήλωσε επίσης η Χάρις.

Στο πόρισμά του, ο ειδικός εισαγγελέας δεν εισηγείται να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του Μπάιντεν, 81 ετών, όμως ο Χουρ συμπεραίνει ότι ο Μπάιντεν είχε διατηρήσει συνειδητά στην κατοχή του και κοινοποιήσει διαβαθμισμένα έγγραφα μετά την αντιπροεδρία του, όταν ήταν απλός πολίτης. Ωστόσο εξήγησε ότι "μια κατηγορία δεν δικαιολογείται", κυρίως γιατί ένα δικαστήριο θα έδινε το πλεονέκτημα της αμφιβολίας σε "έναν συμπαθή ηλικιωμένο, καλοπροαίρετο, με κακή μνήμη".

Σημειώνει επίσης ότι "η μνήμη του έχει χειροτερέψει": ο πρόεδρος "δεν θυμόταν πλέον πότε ήταν αντιπρόεδρος" ή ακριβώς τη χρονιά που πέθανε ο μεγαλύτερος γιος του Μπο.

Ο Ρόμπερτ Χουρ, ρεπουμπλικάνος και πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας του Μέριλαντ, διορίστηκε τον Ιανουάριο του 2023 από τον υπουργό Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Μπάιντεν, τον Μέρικ Γκάρλαντ, για να διερευνήσει την ανακάλυψη τον Δεκέμβριο του 2022 και τον Ιανουάριο του 2023 διαβαθμισμένων εγγράφων που χρονολογούνται από την εποχή που ο Τζο Μπάιντεν ήταν αντιπρόεδρος (2009-2017) στην κατοικία του στο Γουίλμινγκτον (Ντέλαγουερ) και σε ένα παλιό γραφείο.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του τον Νοέμβριο και πολύ πιθανόν να συναντήσει στον δρόμο του τον 77χρονο πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, το μεγάλο φαβορί στις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικάνων.

Οι πολιτικοί υποστηρικτές του Τραμπ εκμεταλλεύτηκαν την Πέμπτη το περιεχόμενο της έκθεσης, δηλώνοντας κυρίως ότι ο Τζο Μπάιντεν δεν είναι πλέον "κατάλληλος" να κυβερνήσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.