Η επικείμενη απόκτηση έως και 40 μαχητικών F-35 αποδεικνύει το βάθος των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και αναδεικνύει την εξαιρετική αμυντική μας συνεργασία, όπως αυτή διέπεται από την MDCA, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στις κοινές δηλώσεις με τον Αμερικανό ομόλογό του, Antoni Blinken λίγο πριν την έναρξη του 5ου Στρατηγικού Διαλόγου ΗΠΑ – Ελλάδας. Ο δε επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, τόνισε ότι οι σχέσεις των ΗΠΑ και της Ελλάδας βρίσκονται στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδο».

Eπισημαίνοντας την περαιτέρω ανάπτυξη της αμυντικής δυνατότητας της Ελλάδας, ο κος Γεραπετρίτης συνόψισε πως οι ΗΠΑ και η Ελλάδα αλληλοσυμπληρώνονται, κάνοντας ό,τι περνάει από το χέρι τους για να συμβάλουν στην περιφερειακή και παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφάλειας.

Αναλυτικά η δήλωση Γεραπετρίτη:



Αγαπητέ Υπουργέ Blinken



Σας ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή.



Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω εκφράζοντας τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των πέντε μελών του πληρώματος του στρατιωτικού ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους σε χθεσινό τραγικό δυστύχημα.



Η σημερινή μας συνάντηση σηματοδοτεί την έναρξη του 5ου Στρατηγικού Διαλόγου ΗΠΑ-Ελλάδας.



Σήμερα, θα ήθελα να δώσω έμφαση στη σημασία αυτών των δύο λέξεων ελληνικής προέλευσης.



Στρατηγικός, που προέρχεται από την ελληνική λέξη στρατηγικός, και σημαίνει ανώτατη ιεραρχία.



Και Διάλογος που προέρχεται από την ελληνική λέξη Διάλογος, που σημαίνει συζήτηση με χρήση της λογικής και της επιχειρηματολογίας.



Ως εκ τούτου, μέσω του στρατηγικού μας διαλόγου, μπορούμε να ορίσουμε ένα όραμα και να ενισχύσουμε πολιτικές που βασίζονται σε κοινές αξίες, ώστε να συνεργαστούμε για την ευημερία των εθνών μας και την παγκόσμια ειρήνη.



Μια τέτοια ουσιαστική συνεργασία χρειάζεται σήμερα περισσότερο από ποτέ, λαμβάνοντας υπόψη τις πιεστικές παγκόσμιες προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση και οι πανδημίες που επηρεάζουν άμεσα τις ζωές δισεκατομμυρίων ανθρώπων.



Αλλά, επίσης και στο πλαίσιο κρίσιμων περιφερειακών συγκρούσεων - από την Ουκρανία έως τον Νότιο Καύκασο και από τη Γάζα έως την Ερυθρά Θάλασσα και την περιοχή του Σαχέλ – με άμεσες εξωεδαφικές επιπτώσεις που υπονομεύουν τη διεθνή ασφάλεια και απειλούν τις ζωές αθώων πολιτών.



Αυτό που χρειάζεται επειγόντως είναι η παγκόσμια συνεργασία που βασίζεται σε ηθικές δεσμεύσεις υπό την αιγίδα του Διεθνούς Δικαίου. Αυτή είναι, σε τελική ανάλυση, η επιτομή της παγκόσμιας διακυβέρνησης που καλεί για μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες και οικουμενική αλληλεγγύη.



Από την άποψη αυτή, η περαιτέρω καλλιέργεια των διμερών μας σχέσεων αλλά και της διατλαντικής συνεργασίας είναι ύψιστης σημασίας.



Η Ελλάδα σήμερα διαθέτει σημαντικό διπλωματικό κεφάλαιο, ως πυλώνας ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Προωθούμε την πολυμέρεια, ως ένα από τα παλαιότερα μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Υποστηρίζουμε ενεργά τη διεύρυνση της ΕΕ προς τα Δυτικά Βαλκάνια και την Ουκρανία.



Υπογραμμίζουμε την ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και ιδιαίτερα του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Παροτρύνουμε την επανεκκίνηση των συνομιλιών για μια βιώσιμη λύση του Κυπριακού, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και χαιρετίζουμε τον διορισμό προσωπικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.



Σε σχέση με τη Μέση Ανατολή, είμαστε σε θέση - χάρη στις σχέσεις μας τόσο με το Ισραήλ όσο και με τις αραβικές χώρες – να εργαστούμε εποικοδομητικά, ούτως ώστε να αποτρέψουμε την περαιτέρω επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης και τη διάχυση των εχθροπραξιών, και να εργαστούμε για μια βιώσιμη ειρήνη. Και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή, να τονίσω τις άοκνες προσπάθειες του Υπουργού Blinken να αποτρέψει την κλιμάκωση και την ανθρωπιστική καταστροφή στη Μέση Ανατολή, από όπου μόλις επέστρεψε.



Όσον αφορά στην Ουκρανία, φιλοξενούμε την επόμενη εβδομάδα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Διεθνές Συνέδριο για την ανοικοδόμηση της χώρας.



Αναφορικά με την παγκόσμια κλιματική κρίση, τον Απρίλιο θα φιλοξενήσουμε στην Αθήνα την 9η Διάσκεψη “Our Ocean Conference”, η οποία θα επικεντρωθεί στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Είχα την ευκαιρία, νωρίτερα σήμερα το πρωί, να έχω μια δημόσια συζήτηση για αυτό το θέμα με τον κ. Kerry. Και ως υποψήφια χώρα για μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σκοπεύουμε να θέσουμε επί τάπητος τις σύγχρονες προκλήσεις.



Πέραν τούτων, η οικονομία μας έχει επιστρέψει σε ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά. Αυτό οφείλεται επίσης, στις εμβληματικές άμεσες ξένες επενδύσεις από τις ΗΠΑ, όπως των Microsoft, Amazon, Google, Pfizer και τις επενδύσεις της ONEX στα ναυπηγεία της Σύρου και της Ελευσίνας. Επενδύσεις που εμβαθύνουν τις εμπορικές μας σχέσεις.



Ολοένα και περισσότερο γινόμαστε βασικός παίκτης και κόμβος στον ενεργειακό τομέα με ιδιαίτερη έμφαση στις υποδομές και τους διασυνδετήριους αγωγούς καθώς και στην αυξημένη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Συμβάλλουμε έτσι, στην ενεργειακή διαφοροποίηση και ασφάλεια της Ευρώπης. Μόλις τον περασμένο μήνα, η νέα μας πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU) έφτασε στην Αλεξανδρούπολη και σύντομα θα αρχίσει να παρέχει φυσικό αέριο στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, μέσω της Ελλάδας.



Αναπτύσσουμε περαιτέρω την αμυντική μας ικανότητα. Η επικείμενη απόκτηση έως και 40 μαχητικών F-35 αποδεικνύει το βάθος των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και αναδεικνύει την εξαιρετική αμυντική μας συνεργασία, όπως αυτή διέπεται από την MDCA.



Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, τολμώ να πω ότι οι ΗΠΑ και η Ελλάδα αλληλοσυμπληρώνονται, κάνοντας ό,τι περνάει από το χέρι τους για να συμβάλουν στην περιφερειακή και παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφάλειας.



Αυτή η στρατηγική αλληλεπίδραση καθιστά τη διατλαντική μας σχέση και τον διμερή μας διάλογο πιο επίκαιρους. Μια σχέση με ιστορικό βάθος, σφυρηλατημένη από την κοινή μας αφοσίωση στις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.



Επιτρέψτε μου να κλείσω αναφερόμενος στους δεσμούς μεταξύ των δύο λαών, που αποτελούν καθοριστικό θεμέλιο του στρατηγικού μας διαλόγου.



Η ελληνοαμερικανική διασπορά είναι μια εξαιρετική γέφυρα φιλίας και κατανόησης μεταξύ των δύο εθνών μας.



Και, με την ακαδημαϊκή μου ιδιότητα, δεν μπορώ παρά να υπογραμμίσω τη σημασία των εκπαιδευτικών γεφυρών μεταξύ των λαών μας.



Θεσμοί όπως το Πρόγραμμα Ανταλλαγών Fulbright, το US German Marshall Fund και άλλα αμερικανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν συμβάλει θετικά στην αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των δύο λαών μας. Προσβλέπουμε δε, στην περαιτέρω ανάπτυξη των δεσμών μεταξύ αμερικανικών και ελληνικών πανεπιστημίων και φοιτητών στο εγγύς μέλλον.



Και, βεβαίως, εκτιμούμε επίσης, τα 53 προγράμματα σχετικά με την Ελλάδα στα αμερικανικά πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανομένων των 11 εδρών ελληνικών σπουδών και των 37 προγραμμάτων ελληνικής γλώσσας. Αυτές οι πολιτιστικές γέφυρες - μια μόνο πτυχή του ευρύτερου ιστού της Πολιτιστικής Διπλωματίας στη φιλία μας - ενισχύουν περαιτέρω τους αμοιβαίους δεσμούς μας.



Αγαπητέ Υπουργέ,



Σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας. Με την ευκαιρία αυτή, επιτρέψτε μου να κλείσω με μερικές οικουμενικές ελληνικές λέξεις. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας και προσβλέπω σε περαιτέρω συνέργειες μεταξύ των κυβερνήσεων και των εθνών μας στη βάση του κοινού ήθους, ώστε να αναπτύξουμε μια ειρηνική και δημοκρατική οικουμένη.

Μετά το τέλος της συνάντησης με τον Άντονι Μπλίνκεν, ο υπουργός Εξωτερικών έκανε την ακόλουθη δήλωση στους δημοσιογράφους:

Βρισκόμαστε εδώ, στο πλαίσιο του πέμπτου Στρατηγικού Διαλόγου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας.

«Είχαμε την ευκαιρία να επιβεβαιώσουμε με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κ. Antony Blinken, το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών μας σχέσεων, το καλύτερο επίπεδο που έχει υπάρξει στη σχέση των δύο χωρών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν, διά του Υπουργού Εξωτερικών, την ευγνωμοσύνη προς την Ελλάδα για την εξωτερική πολιτική αρχών την οποία ασκεί, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, με έναν ισχυρό λόγο, με ένα δυνατό διπλωματικό κεφάλαιο, το οποίο επενδύει στην ειρήνη και στην ευημερία των λαών.

Συζητήσαμε για τα μεγάλα περιφερειακά θέματα, την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Υπάρχει μια σημαντική κινητικότητα στη Μέση Ανατολή, έτσι ώστε να υπάρχει παύση των εχθροπραξιών, η οποία θα οδηγήσει σε μια οριστική λύση για να σταματήσει η ανθρωπιστική διολίσθηση, η οποία υφίσταται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή.

Ανέδειξα επιπλέον στον κύριο Blinken, το ζήτημα του Κυπριακού, με την ευκαιρία ιδιαιτέρως της ανάληψης καθηκόντων από την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πρόκειται για μία ευκαιρία να αναδειχθεί εκ νέου το Κυπριακό ζήτημα και να μπορέσουμε επιτέλους να έχουμε μία βιώσιμη λύση, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών».

Μπλίνκεν: Στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδο η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών 'Αντονι Μπλίνκεν εξέφρασε τη χαρά του που φιλοξενεί τον 5ο γύρο του Στρατηγικού Διάλογου ΗΠΑ-Ελλάδας. Ό κ. Μπλίνκεν υποστήριξε ότι η ένταξη της Ελλάδας στις συμφωνίες διαστημικής συνεργασίας «Artemis Accords» σηματοδοτεί ένα νέο σημαντικό βήμα στη σχέση μεταξύ των δύο χωρών.

«Η εταιρική σχέση μεταξύ των χωρών μας είναι κατά την κρίση μου στο υψηλότερο επίπεδο που υπήρξε ποτέ. Αυτή η αίσθηση ενισχύθηκε όταν είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ την Αθήνα πριν από ένα χρόνο για τον τελευταίο μας Στρατηγικό Διάλογο και επίσης στην πρόσφατη επίσκεψή μου μόλις πριν από λίγες εβδομάδες με τον πρωθυπουργό στην Κρήτη», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο εύρος της διμερούς συνεργασίας, ο κ. Μπλίνκεν είπε ότι «οι χώρες μας συνεργάζονται για την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας, στέκονται στο πλευρό της Ουκρανίας, υπερασπίζονται την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα, αντιμετωπίζουν τρομοκράτες, παρέχουν σωτήρια ανθρωπιστική βοήθεια σε ανθρώπους που τη χρειάζονται, ανταποκρινόμενοι σε φυσικές καταστροφές».

Σχετικά με την ασφάλεια, ο Αμερικανός υπουργός υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ και η Ελλάδα ενισχύουν από κοινού τη διατλαντική άμυνα και ασφάλεια μέσω της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας. Στο σημείο αυτό, είπε ότι οι δύο χώρες εργάζονται για την ενίσχυση του ΝΑΤΟ και αναφέρθηκε στην πώληση των F-35 στην Ελλάδα.

Όσον αφορά, τη διαστημική συνεργασία ο 'Αντονι Μπλίνκεν ανάφερε ότι η σχέση των δύο χωρών οδηγείται σε νέα σύνορα. «Και τώρα κυριολεκτικά οδηγούμε τη συνεργασία μας σε νέα σύνορα. Με την υπογραφή διαστημικών συμφωνιών, η Ελλάδα ενώνεται με τις ΗΠΑ και άλλα 33 κράτη για να προωθήσει το κοινό μας όραμα για ασφαλή, ειρηνική και βιώσιμη εξερεύνηση του διαστήματος», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο κ. Μπλίνκεν υποστήριξε ότι ο συνασπισμός θα είναι ισχυρότερος με την Ελλάδα που είναι ένα σημαντικό μέλος της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας, καθώς έχει καταστήσει τον εαυτό της ως ηγέτη στη χρήση μικρών δορυφόρων για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της κατανόησής μας για την κλιματική αλλαγή.

