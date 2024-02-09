Ιράκ: Οι Ταξιαρχίες της Χεζμπολάχ κατηγορούν τις ΗΠΑ για πλήγματα

Οι Ταξιαρχίες της Χεζμπολάχ, ιρακινή ένοπλη οργάνωση με μεγάλη επιρροή, σύμμαχος της Τεχεράνης, κατηγόρησαν με σφοδρότητα σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα πλήγματα που διεξάγουν στο Ιράκ, μετά την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατά την οποία σκοτώθηκε ανώτερος διοικητής της οργάνωσης αυτής στη Βαγδάτη.

Το βράδυ της Τετάρτης στην ιρακινή πρωτεύουσα, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος σκότωσε ανώτερο διοικητή των Ταξιαρχιών της Χεζμπολάχ, τον Αμπού Μπακίρ αλ-Σαάντι, που κατηγορείτο από τον αμερικανικό στρατό ότι ευθύνεται άμεσα για τον σχεδιασμό και τη συμμετοχή στις επιθέσεις κατά των αμερικανικών δυνάμεων" στη Μέση Ανατολή.

Πριν από μια εβδομάδα, η Ουάσινγκτον είχε ήδη διεξάγει πλήγματα στο Ιράκ και στη Συρία εναντίον στόχων των επίλεκτων ιρανικών δυνάμεων και των φιλοϊρανικών ένοπλων οργανώσεων, σε αντίποινα για μια επίθεση στα τέλη Ιανουαρίου κατά την οποία σκοτώθηκαν τρείς Αμερικανοί στην έρημο της Ιορδανίας, στα συριακά σύνορα.

Από τα μέσα Οκτωβρίου, οι ένοπλες φιλοϊρανικές ομάδες έχουν εκτοξεύσει δεκάδες ρουκέτες και πραγματοποιήσει πλήγματα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατά των Αμερικανών στρατιωτών και αυτών του διεθνούς συνασπισμού κατά των τζιχαντιστών που έχουν αναπτυχθεί στο Ιράκ και τη Συρία.

"Για το αίμα που χύθηκε από τους διοικητές μας και τους μαχητές μας, φέρουν την ευθύνη η Αμερική και αυτοί που αρνούνται ή εμποδίζουν την αποχώρηση από το Ιράκ των κατοχικών των δυνάμεων", κατηγόρησαν οι Ταξιαρχίες της Χεζμπολάχ - Κατάεμπ Χεζμπολάχ στα αραβικά.

"Να ξέρουν ότι το έθνος μας δεν θα εγκαταλείψει το αίμα των μαρτύρων του και ότι οι άνδρες του είναι πάντα αποφασισμένοι να πολεμούν", προσθέτει η οργάνωση.

Από τα μέσα Οκτωβρίου, περισσότερες από 165 επιθέσεις είχαν στόχο τους Αμερικανούς στρατιώτες στο Ιράκ και τη Συρία, σε ένα τεταμένο κλίμα λόγω της βίας που προκαλεί ο πόλεμος στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής Χαμάς.

Για τις περισσότερες από τις επιθέσεις αυτές την ευθύνη ανέλαβε "Η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ", ένα νεφέλωμα φιλοϊρανών μαχητών, στο οποίο ανήκουν οι Ταξιαρχίες της Χεζμπολάχ.

Η οργάνωση, που έχει χαρακτηριστεί "τρομοκρατική" από την Ουάσινγκτον και σε βάρος της έχουν επιβληθεί κυρώσεις, έχει βομβαρδιστεί επανειλημμένα από την Ουάσινγκτον.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η επίθεση στην Ιορδανία έφερε "το αποτύπωμα των Κατάεμπ Χεζμπολάχ". Απέναντι στην απειλή μιας αμερικανικής απάντησης, η οργάνωση ανακοίνωσε στο τέλος Ιανουαρίου "την αναστολή" των "στρατιωτικών επιχειρήσεών" της κατά των αμερικανικών δυνάμεων.

Σε ένα εκρηκτικό περιφερειακό περιβάλλον, οι ιρακινές αρχές θα επαναλάβουν την Κυριακή διαπραγματεύσεις που είχαν αρχίσει με την Ουάσινγκτον για το μέλλον του διεθνούς συνασπισμού κατά της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Η Βαγδάτη θέλει να λάβει ένα χρονοδιάγραμμα της μείωσης των στρατευμάτων -- παρότι οι εταίροι του Ιράκ είναι πιο προσεκτικοί στην ορολογία που χρησιμοποιείται.

Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν 2.500 στρατιώτες στο Ιράκ με τον συνασπισμό. Σήμερα, τα στρατεύματα παρέχουν βοήθεια και συμβουλές στις κυβερνητικές δυνάμεις, για να εμποδίσουν την επάνοδο του Ισλαμικού Κράτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

