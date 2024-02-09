Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, σε έκτακτο τηλεοπτικό διάγγελμά του χθες Πέμπτη το βράδυ (σ.σ. 19:45 ώρα ανατολικής ακτής· 02:45 ώρα Ελλάδας), τόνισε πως τα σχόλια ειδικού εισαγγελέα για τη μνήμη του είναι λαθεμένα, ενώ αρνήθηκε πως διατήρησε εσκεμμένα διαβαθμισμένα έγγραφα στην κατοχή του.

Εμφανώς οργισμένος, ο κ. Μπάιντεν διαβεβαίωσε τους Αμερικανούς πως δεν έχει προβλήματα μνήμης, αφού δημοσιοποιήθηκε πόρισμα του ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Χουρ για την υπόθεση των διαβαθμισμένων εγγράφων που συμπεριλαμβάνει πολιτικά εκρηκτικά σχόλια, τον παρουσιάζει ως ηλικιωμένο κύριο «με καλές προθέσεις» που όμως «έχει κακή μνήμη».

«Έχω καλές προθέσεις, είμαι ηλικιωμένος και ξέρω τι κάνω, που να πάρει. Δεν έχω προβλήματα μνήμης», αντέταξε ο αμερικανός πρόεδρος, 81 ετών, ο οποίος στάθηκε ιδίως στο ότι ο ειδικός εισαγγελέας Χουρ ανέφερε στο πόρισμα πως δεν θυμόταν πότε πέθανε ο γιος του Μπο. «Πώς τολμάει, διάβολε;» είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

