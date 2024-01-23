Οι αρχές προαστίου του Σικάγου, στις βόρειες ΗΠΑ, αναζητούν νεαρό ο οποίος φέρεται να ενέχεται στις δολοφονίες επτά ανθρώπων, μετά τον εντοπισμό των πτωμάτων τους με τραύματα από σφαίρες σε δυο κατοικίες σε μικρή απόσταση ανάμεσά τους.

Χθες Δευτέρα «συνολικά επτά άνθρωποι βρέθηκαν δολοφονημένοι», συνόψισε ο Μπιλ Έβανς, ο επικεφαλής της αστυνομίας στην πόλη Τζολιέτ, νοτιοδυτικό προάστιο του Σικάγου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Αναζητούμε ύποπτο ονόματι Ρόμιο Νανς», 23 ετών, κάτοικο της περιοχής όπου εντοπίστηκαν τα θύματα, πρόσθεσε. Οι υπηρεσίες του έδωσαν παράλληλα στη δημοσιότητα φωτογραφίες αυτοκινήτου και τον αριθμό της πινακίδες του, τονίζοντας πως το αναζητούν.

Το ίδιο όχημα αναζητείται επίσης σε σχέση με άλλα εγκλήματα, που διαπράχθηκαν προχθές Κυριακή: άνδρας σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε από σφαίρες στην Τζολιέτ.

Οι ΗΠΑ πληρώνουν πολύ βαρύ τίμημα για την ευρεία διάδοση των όπλων στην επικράτειά τους και την ευκολία με την οποία μπορούν να αποκτούν πρόσβαση σ’ αυτά οι Αμερικανοί.

Η χώρα μετράει περισσότερα όπλα (κάπου 400 εκατ.) απ’ ό,τι κατοίκους, ο ένας αμερικανός ενήλικος στους τρεις έχει στην κατοχή του τουλάχιστον ένα όπλο και σχεδόν ο ένας στους δύο ζει σε νοικοκυριό με πάνω από ένα όπλο.

Συνέπεια αυτής της διάδοσης είναι ο εξαιρετικά υψηλός δείκτης θανάτων εξαιτίας βίαιων επεισοδίων με τη χρήση όπλων στη χώρα, που δεν χωράει σύγκριση με αυτούς σε άλλα οικονομικά ανεπτυγμένα κράτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

