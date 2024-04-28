Σταθεροποίηση των τιμολογίων ρεύματος αναμένεται για το Μάιο, με μικρές αποκλίσεις σε σχέση με τον Απρίλιο, σύμφωνα με εκτιμήσεις από πηγές των προμηθευτών.

Η μέση τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στο Χρηματιστήριο -βασική συνιστώσα για τον καθορισμό των τιμών λιανικής- κυμαίνεται τον Απρίλιο στα 61 ευρώ ανά μεγαβατώρα από 67 ευρώ το Μάρτιο και 73 τον Φεβρουάριο.

Σύμμαχος των καταναλωτών είναι κατά κύριο λόγο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η συμμετοχή των οποίων στην αγορά συμπιέζει τη χρηματιστηριακή τιμή ιδίως σε συνθήκες χαμηλής ζήτησης και υπερβάλλουσας παραγωγής λόγω καιρικών συνθηκών, όπως συμβαίνει την άνοιξη.

Ωστόσο, αντίρροπα στη μείωση των τιμών λειτουργεί η αστάθεια στη διεθνή αγορά και κυρίως η άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου από 25 ευρώ ανά μεγαβατώρα στις αρχές Απριλίου, μέχρι και τα 33 ευρώ στη διάρκεια του μήνα.

Όπως αναφέρει ο γενικός διευθυντής της Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, Γιάννης Μητρόπουλος, στην εξίσωση της αγοράς θα πρέπει να προστεθούν:

Η αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς μετά την κρίση καθώς η πλειονότητα των καταναλωτών έχει περιορίσει τη ζήτηση.

Η απροθυμία αλλαγής προμηθευτή που αποδίδεται σε αρκετούς παράγοντες: ανασφάλεια, μικρές διαφορές στα τιμολόγια μεταξύ προμηθευτών, δυσκολία προσέγγισης των πελατών του ανταγωνισμού. Ενδεικτικά για ένα μέσο νοικοκυριό με κατανάλωση 4 μεγαβατώρες το χρόνο, ένα τιμολόγιο χαμηλότερο κατά 20 ευρώ ανά μεγαβατώρα σημαίνει εξοικονόμηση 80 ευρώ σε ετήσια βάση, ή περί τα 7 ευρώ το μήνα.

Η ανοιχτή πληγή των ρευματοκλοπών που επιβαρύνει τους συνεπείς καταναλωτές με το κόστος της ενέργειας η οποία καταναλώνεται κάθε χρόνο αλλά δεν τιμολογείται. Το κόστος των ρευματοκλοπών προσδιορίζεται ύστερα από μελέτη του ΔΕΔΔΗΕ που καταγράφει την ενέργεια που διακινήθηκε στα δίκτυα σε σχέση με αυτή που τιμολογήθηκε από τους προμηθευτές. Η διαφορά των δύο οφείλεται σε τεχνικές απώλειες του δικτύου και σε ρευματοκλοπές για την αντιμετώπιση των οποίων η πιο αποτελεσματική παρέμβαση σχετίζεται με την εγκατάσταση "έξυπνων" μετρητών κατανάλωσης. Παράλληλα στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ που βρίσκεται στη Βουλή, περιλαμβάνεται ρύθμιση για υποχρέωση προσκόμισης νέας Υπεύθυνης Δήλωσης του αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη αν αλλάξει ο φορέας επιχείρησης, και αφαίρεση επαγγελματικής άδειας ηλεκτρολόγου σε περίπτωση συμμετοχής σε ρευματοκλοπή.

