Τα ζώδια για την Κυριακή 28 Απριλίου 2024

Κριός

Θα υπάρξει η αποφασιστικότητα σήμερα να θέσετε τέρμα στα θέματα εκείνα που σας βαραίνουν εδώ και καιρό. Θέστε στόχους και κινηθείτε μπροστά. Δεν μπορεί να σας βοηθήσει κανείς, εάν δεν έχετε υγιείς φιλοδοξίες στην ζωή.

Ταύρος

Σήμερα θα βρεθούν στο επίκεντρο ζητήματα δανείων, γονικών παροχών ή διατροφών. Μπορείτε να βρείτε λύσεις και να απαλλαγείτε από τα προβλήματα, εάν το αποφασίσετε. Εκπλήξεις ίσως υπάρξουν στα αισθηματικά σας, με μια επανασύνδεση με έναν παλαιότερο σύντροφο ή με μια καινούργια παθιασμένη σχέση.

Δίδυμοι

Πολλά έχετε επιτύχει τον τελευταίο καιρό και δικαίως είστε υπερήφανοι, μπορείτε όμως πολλά περισσότερα να πετύχετε, εάν αφεθείτε και ζητήσετε την βοήθεια ειδικών ή ανθρώπων που εμπιστεύεστε. Σκεφτείτε το… Ίσως χρειαστείτε τις συμβουλές κάποιου σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και επενδύσεων. Τα τρέχοντα οικονομικά σας φαίνεται να πάνε αρκετά καλά, υπάρχουν όμως υποθέσεις από το παρελθόν που χρειάζονται ρύθμιση…

Καρκίνος

Η κοινωνική σας ζωή βρίσκεται στα φόρτε της! Θα απολαύσετε μια όμορφη βραδιά με φιλική παρέα και θα χαλαρώσετε λίγο από τις καθημερινές σκοτούρες. Έχετε τη διάθεση να αποτινάξετε τον χειμώνα από πάνω σας και προσβλέπετε στην άνοιξη που βρίσκεται πια κοντά. Κάντε σχέδια για το καλοκαίρι και ανεβείτε ψυχολογικά.

Λέων

Η μέρα μπορεί να φέρει σημαντικές αλλαγές στην προσωπική σας ζωή. Ένα απλό φλερτ μπορεί να καταλήξει σε μια πολύ σοβαρή σχέση. Οι γονείς ενισχύστε τους δεσμούς σας με τους απογόνους. Αφιερώστε περισσότερο χρόνο και πλησιάστε τα και πάλι. Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε ένα παιδί, ίσως να έχετε ευχάριστα νέα με το φεγγάρι αυτό.

Παρθένος

Η μέρα μπορεί να φέρει σημαντικές αλλαγές στα επαγγελματικά σας. Κάποιοι θα ολοκληρώσετε ένα μεγάλο έργο και να τύχετε αναγνώρισης από τους συναδέλφους σας. Η καριέρα σας όμως θα ρίξει την βαριά σκιά της στην οικογενειακή σας ζωή και θα πρέπει να βρείτε υγιείς ισορροπίες μεταξύ δουλειάς και οικογένειας.



Ζυγός

Προβλέπεται βελτίωση στα αισθηματικά ζητήματα σήμερα. Η μέρα είναι πολύ καλή για τον αισθηματικό σας τομέα. Προσπαθείτε να χτίσετε κάτι νέο σήμερα και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της προσπάθεια σας να μην ξεχνάτε ποτέ ότι η προσπάθεια είναι αυτή που μετράει.

Σκορπιός

Γίνεστε πλεονέκτες σήμερα και θα μπείτε σε μεγάλους μπελάδες. Απλωθείτε μέχρι εκεί που σας παίρνει και μην αναλαμβάνετε περισσότερες υποχρεώσεις από αυτές που αντέχετε, γιατί θα εκτεθείτε. Κάποιες αναταράξεις θα καταγραφούν στην προσωπική ή την επαγγελματική σας ζωή και είναι μια καλή ευκαιρία να θέσετε σε κίνηση το ταλέντο σας στην διπλωματία για να καταλαγιάσετε τα πάθη.

Τοξότης

Αναμένεται να φορτιστείτε σήμερα με αρκετά εργασιακά προβλήματα ή διάφορα ζητήματα επείγοντα και πιεστικά. Επιτρέψτε την διαίσθηση σας να σας καθοδηγήσει, για να μην λάβετε λανθασμένες αποφάσεις. Φροντίστε επίσης καλύτερα τον εαυτό σας, για να μην εξαντληθείτε. Μακροχρόνιες συγκρούσεις με συνεργάτες, συναδέλφους ή συνεταίρους μπορούν τώρα να επιλυθούν με επιτυχία.

Αιγόκερως

Το πλανητικό σκηνικό μπορεί να φέρει ευκαιρίες για νέα ξεκινήματα για το ζώδιο σας, με νέες πόρτες να ανοίγουν χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Έχετε πολλές δυνατότητες να πετύχετε, αρκεί να μην σας παραλύσει ο πανικός λόγω ανασφαλειών. Είναι επίσης ένα ευνοϊκό χρονικό διάστημα για την διόρθωση λαθών, την αλλαγή πορείας σε ορισμένα ζητήματα ή την ολοκλήρωση ημιτελών δράσεων.

Υδροχόος

Κάτι αιφνίδιο μπορεί να χρωματίσει την μέρα σας και να σας ταράξει. Προσπαθήστε να καταλάβετε τι συμβαίνει κατά βάθος και να επιδιορθώσετε τις βλάβες που έχουν προκληθεί… Εάν αναζητάτε ερωτικό σύντροφο, είναι η κατάλληλη μέρα να κινηθείτε. Εάν πάλι βρίσκεστε σε μια μακροχρόνια σχέση, σήμερα ευνοούν οι πλανητικές συνθήκες μια προσπάθεια αναθέρμανσης και αναγέννησης του δεσμού σας.

Ιχθείς

Δημιουργική η σημερινή μέρα! Μια απόφαση σας μπορεί να αλλάξει σημαντικά την ζωή σας και να της δώσει μια σημαντική ώθηση. Εμπιστευτείτε το ένστικτο σας και δεν θα χάσετε. Ξεκόψτε με φίλους και κοινωνικό περίγυρο που δεν έχουν τίποτα να σας δώσουν, παρά μόνο να πάρουν από σας. Ηρεμήστε και εκτιμήστε σωστά την κατάσταση στα αισθηματική σας, αποφεύγοντας εντάσεις και σκηνές ζηλοτυπίας

